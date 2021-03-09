Tallinna Linnatransport призывает в срочном порядке вакцинировать работников общественного транспорта

”За бесперебойное функционирование только лишь столичного общественного транспорта отвечает более 2000 человек — все они ежедневно помогают поддерживать работу жизненно важных служб, — сказал вице-мэр Андрей Новиков. — Общее число водителей общественного транспорта по всей Эстонии в разы больше. Каждый день эти люди работают во имя того, чтобы врачи, медицинские работники, сотрудники Центра тревоги и другие оказывающие жизненно важные услуги люди безопасно добирались на работу и обратно. Тем не менее, большинство этих людей еще не находятся в очереди и не получили вакцину”, — отметил отвечающий за общественный транспорт Таллинна вице-мэр Андрей Новиков.

По словам Новикова, водителей общественного транспорта не считают работниками первой линии, хотя перебои в работе общественного транспорта оказывают влияние на все важные сферы.

”Водитель общественного транспорта не имеет возможности работать удаленно. Техническое обслуживание и дезинфекция общественного транспорта не могут производиться дистанционно. Эта работа крайне необходима, чтобы город и государство могли функционировать”, — сказал Новиков.

”Если бы государство было готово приступить к вакцинации водителей общественного транспорта, то Таллинн, в свою очередь, мог бы помочь с проведением вакцинации. Таллиннский центр семейных врачей уже имеет опыт вакцинации социальных работников — аналогичную практику можно применить и в отношении других работников первой линии”, — отметил Новиков.

Таллиннский центр семейных врачей на сегодняшний день вакцинировал около 500 работников первой линии социальной сферы города.

Вице-мэр Андрей Новиков добавил, что на сегодняшний день из 1450 водителей общественного транспорта городского транспортного предприятия около десяти процентов находятся на больничном.

”Для сохранения услуги на прежнем уровне мы должны приступить к вакцинации водителей. Обслуживая ежедневно тысячи человек, риск заразиться очень высок”, — сказал Новиков.