МНЕНИЕ | Если Россия не сможет наступать на Эстонию танками, она активирует „пятую колонну“
Ошибочно полагать, что речь идет исключительно о людях, общающихся между собой на русском языке. Есть государства, где практически нет русскоязычного населения, но российские „пятые колоны“ в таких странах тоже действуют, считает публицист Олег Самородний.
В ходе войны России против Украины четко проявилась неэффективность российской армии. На вооружении этой армии находятся преимущественно технологически устаревшие виды оружия и боевой техники. Даже новейшие образцы российского вооружения явно уступают старым типам западного оружия, которое союзники передают украинским вооруженным силам. Тактика боевых действий российских генералов дремуче архаичная. Как правило, они воюют в жуковском стиле, то есть так называемыми „мясными штурмами“, стремясь продавить противника массой своих солдат, которых их командиры безжалостно гонят на убой.