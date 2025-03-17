МНЕНИЕ | Если Россия не сможет наступать на Эстонию танками, она активирует „пятую колонну“

В ходе войны России против Украины четко проявилась неэффективность российской армии. На вооружении этой армии находятся преимущественно технологически устаревшие виды оружия и боевой техники. Даже новейшие образцы российского вооружения явно уступают старым типам западного оружия, которое союзники передают украинским вооруженным силам. Тактика боевых действий российских генералов дремуче архаичная. Как правило, они воюют в жуковском стиле, то есть так называемыми „мясными штурмами“, стремясь продавить противника массой своих солдат, которых их командиры безжалостно гонят на убой.

Кроме того, ограничены и мобилизационные возможности России. Российскому военному командованию понадобилось несколько месяцев для формирования военной группировки, которая начала хоть какие-то контрнаступательные действия в той части Курской области, которую контролируют украинские войска. И при этом Кремль был вынужден использовать северокорейских солдат. Это означает только то, что ресурсы России, в том числе и демографические, необходимые для ведения агрессивных войн, ограничены. Российская диктаторская клика боится негативных социальных последствий всеобщей мобилизации. Поэтому такая мобилизация и не проводится в России. Вместо этого Кремль вербует наемников на войну против Украины, где только возможно – в Азии, Африке, арабских странах…