План Путина: не ссориться, но и не договариваться
Кремль надеется и дальше водить Трампа за нос. Предлогов для того, чтобы продолжать военные действия, у России предостаточно. Прекратить огонь ее по-прежнему можно только заставить, уверен Иван Преображенский.
Как заявил Владимир Путин, саму идею перемирия на 30 дней, предложенную Украиной и США после их переговоров в Саудовской Аравии, он поддерживает. Но прекращать военные действия сейчас явно не готов. Выступая в четверг, 13 марта, российский президент начал ссылаться на возможность дальнейшего вооружения Украины и мобилизации там, необходимость согласовать заранее параметры контроля и верификации режима прекращения огня, а потом и вовсе перешел к ликвидации „режима в Киеве“ и отказа от вступления в НАТО - то есть к тому, что он уже давно пытается представлять причинами российской агрессии против Украины. Трамп в ответ назвал эти заявления многообещающими, „но не полными“. Шансов, на то, что это изменится после их личного созвона, практически нет.
Водить Трампа за нос
Несмотря на последовавшую затем ночную встречу Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, менее туманной позиция России по 30-дневному прекращению огня не стала. Итоги переговоров вообще не были обнародованы, а улетел американец из Москвы даже не в США, а почему-то в Азербайджан. То есть, нет ясности и с тем, когда до Дональда Трампа будут донесены итоги этих контактов и есть ли там вообще, что доносить - хоть американцы и выражают „осторожный оптимизм“.
Все ждут, вероятнее всего в ночь с пятницы на субботу, личного телефонного разговора Путина с американским лидером. Почему-то некоторым комментаторам кажется, что этот разговор может стать решающим. Так, как будто у США есть ресурсы, чтобы принудить российского правителя к немедленному ответу.
В реальности, Москва вовсе не обязана давать немедленный ответ. По поведению Путина и его окружения можно сделать вывод, что они сами видят перед собой сейчас две ключевые задачи, которые, на первый взгляд, являются взаимоисключающими. Первая - продолжать наступление и удары по Украине. Зря что ли Владимир Путин устраивал маскарад с переодеванием в „защитную“ одежду военного типа - косплей на Владимира Зеленского - и даже вроде бы лично ездил в Курскую область, которую российская армия уже почти очистила от украинских войск. Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков недвусмысленно назвал это „сигналом решимости“. Кремль явно уверен, что преимущество в боях с Украиной на его стороне и пока это так, нет смысла останавливаться.
Вторая задача: не соглашаясь на предложения Вашингтона, увиливая от мирных переговоров, а заодно и от личной встречи с Трампом, чтобы российского правителя нельзя было зажать в угол так, как американцы пытались сделать это с Владимиром Зеленским, в то же время не поссориться с США. Попросту говоря, пользоваться симпатией со стороны Трампа и не допустить превращения его в личного врага Путина. Пока такие симпатии (а также антипатия к Зеленскому) очень сильно играют на руку Кремлю.
Тактика Кремля и невидимые новые санкции
Дональд Трамп явно тоже не хочет портить отношения с Путиным. Жестко и открыто давить на российского правителя имеет смысл, когда он сидит напротив тебя за столом переговоров и ему фактически некуда деваться. Пока же Россия даже не вступила всерьез в переговоры. И ее стараются к этому подталкивать, скорее, лестью и обещанием больших уступок за счет Украины, например, по вопросу оккупированных территорий. Другой пример - слухи о фактическом отстранении по просьбе Кремля от участия в переговоров Кита Келлога, настроенного, по мнению российского руководства, слишком проукраински.
Такой метод обычен для стратегии жестких бизнес-переговоров, которой придерживается Трамп. При этом нельзя сказать, чтобы он использовал только пряники и не применял кнут. В день поездки в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа стало известно, что не была продлена ранее выданная американцами российским банкам лицензия для проведения платежей за энергоресурсы.
Это явный сигнал Путину от Трампа. Поторопись, соглашайся на перемирие, а то я могу и обидеться.
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