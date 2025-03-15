План Путина: не ссориться, но и не договариваться

Как заявил Владимир Путин, саму идею перемирия на 30 дней, предложенную Украиной и США после их переговоров в Саудовской Аравии, он поддерживает. Но прекращать военные действия сейчас явно не готов. Выступая в четверг, 13 марта, российский президент начал ссылаться на возможность дальнейшего вооружения Украины и мобилизации там, необходимость согласовать заранее параметры контроля и верификации режима прекращения огня, а потом и вовсе перешел к ликвидации „режима в Киеве“ и отказа от вступления в НАТО - то есть к тому, что он уже давно пытается представлять причинами российской агрессии против Украины. Трамп в ответ назвал эти заявления многообещающими, „но не полными“. Шансов, на то, что это изменится после их личного созвона, практически нет.

Водить Трампа за нос

Несмотря на последовавшую затем ночную встречу Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, менее туманной позиция России по 30-дневному прекращению огня не стала. Итоги переговоров вообще не были обнародованы, а улетел американец из Москвы даже не в США, а почему-то в Азербайджан. То есть, нет ясности и с тем, когда до Дональда Трампа будут донесены итоги этих контактов и есть ли там вообще, что доносить - хоть американцы и выражают „осторожный оптимизм“.

Все ждут, вероятнее всего в ночь с пятницы на субботу, личного телефонного разговора Путина с американским лидером. Почему-то некоторым комментаторам кажется, что этот разговор может стать решающим. Так, как будто у США есть ресурсы, чтобы принудить российского правителя к немедленному ответу.