ВИДЕО | Победа за 25 секунд! Соперник Романа Митяева даже не понял, что был нокаутирован

19-летний Нугзар Абралава с трудом поднялся на ноги после нокаута, испытывая проблемы с равновесием. В углу врачи оказали ему помощь, подав кислород. Когда судья вызвал бойцов к центру ринга для объявления победителя, грузин все еще думал, что бой продолжается.