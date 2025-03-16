16.03.2025, 11:10
ВИДЕО | Победа за 25 секунд! Соперник Романа Митяева даже не понял, что был нокаутирован(2)
ФОТО: Delfi TV | Delfi Meedia
18-летний Роман Митяев стал автором самого быстрого нокаута бойцовского вечера The League VIII, отправив грузина Нугзара Абралаву в нокаут за 25 секунд мощным ударом ноги с разворота.
19-летний Нугзар Абралава с трудом поднялся на ноги после нокаута, испытывая проблемы с равновесием. В углу врачи оказали ему помощь, подав кислород. Когда судья вызвал бойцов к центру ринга для объявления победителя, грузин все еще думал, что бой продолжается.
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