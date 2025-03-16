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16.03.2025, 11:10

ВИДЕО | Победа за 25 секунд! Соперник Романа Митяева даже не понял, что был нокаутирован

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ФОТО: Delfi TV | Delfi Meedia

18-летний Роман Митяев стал автором самого быстрого нокаута бойцовского вечера The League VIII, отправив грузина Нугзара Абралаву в нокаут за 25 секунд мощным ударом ноги с разворота.

19-летний Нугзар Абралава с трудом поднялся на ноги после нокаута, испытывая проблемы с равновесием. В углу врачи оказали ему помощь, подав кислород. Когда судья вызвал бойцов к центру ринга для объявления победителя, грузин все еще думал, что бой продолжается.

Роман Митяев продлил свою серию нокаутов до четырех подряд. Месяц назад он завоевал титул на турнире Yakuza Fight: в полуфинале одержал техническую победу над греком Димостенисом Стампулисом, а в финале нокаутировал итальянца Алессио Рачити ударом с разворота.

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