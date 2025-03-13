Восходящие звезды эстонских единоборств: братья Митяевы мощно начали профессиональную карьеру

Имена Руслана и Романа уже не первый год на слуху у эстонских тренеров и организаторов соревнований по единоборствам, и всегда исключительно в положительном контексте. Свой талант и потенциал они продемонстрировали и на ринге, где у них на двоих всего одно поражение за 13 профессиональных боёв.