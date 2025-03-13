13.03.2025, 12:30
Восходящие звезды эстонских единоборств: братья Митяевы мощно начали профессиональную карьеру
ФОТО: | Delfi Meedia
Имена Руслана и Романа уже не первый год на слуху у эстонских тренеров и организаторов соревнований по единоборствам, и всегда исключительно в положительном контексте. Свой талант и потенциал они продемонстрировали и на ринге, где у них на двоих всего одно поражение за 13 профессиональных боёв.
Братья Митяевы, которым сейчас по 18 лет, начали тренировки у Сергея Винокурова в шестилетнем возрасте. Уже через год тренер понял, что перед ним действительно особенные ребята.
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