Другие виды
13.03.2025, 12:30

Восходящие звезды эстонских единоборств: братья Митяевы мощно начали профессиональную карьеру

 
Руслан Митяев выиграл последний восьмиместный турнир The League.
Руслан Митяев выиграл последний восьмиместный турнир The League.
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Имена Руслана и Романа уже не первый год на слуху у эстонских тренеров и организаторов соревнований по единоборствам, и всегда исключительно в положительном контексте. Свой талант и потенциал они продемонстрировали и на ринге, где у них на двоих всего одно поражение за 13 профессиональных боёв.

Братья Митяевы, которым сейчас по 18 лет, начали тренировки у Сергея Винокурова в шестилетнем возрасте. Уже через год тренер понял, что перед ним действительно особенные ребята.

„Я сразу заметил, что они очень талантливы. Когда им исполнилось 13 лет, я понял, что они могут достичь многого. Роман стал чемпионом мира среди 12-13-летних, а затем повторил это достижение в категориях 14-15 и 16-17 лет. Руслан же стал чемпионом мира среди 14-15-летних и завоевал бронзу среди 16-17-летних“, — поделился Винокуров.

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