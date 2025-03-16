Почему при заказе в интернет-магазине Prisma у клиентов снимают больше денег, чем товары стоят в действительности?

Один из покупателей в социальных сетях рассказал, как случайно заметил, что за последние четыре заказа в онлайн-магазине Prisma каждый раз у него списывали больше денег, чем стоили товары в действительности, - в общей сложности переплата составила более десяти евро. Клиенту пришлось самому связаться с компанией, чтобы вернуть деньги.

„Прежде всего, мы хотели бы извиниться перед нашими клиентами, которых коснулись подобные проблемы, - сказал руководитель ePrisma Мартин Мейндок, отметив, что проблема была вызвана наличием в заказе весовых товаров и работой старой онлайн-платформы ePrisma. - В частности, стоимость заказа сразу списывалась со счета клиента через платежный центр, а реальная сумма выяснялась только при комплектации товара. Если потом оказывалось, что клиент заплатил больше, деньги переводили обратно в течение нескольких рабочих дней“.