Подозрение на сальмонеллу: Prisma отзывает яйца финского производителя(1)
Приобретенные товары можно вернуть в выбранный вами пункт информации Prisma. Вам не нужно предъявлять товарный чек, и сумма покупки будет возвращена.
Если вернуть яйца в магазин невозможно, отозванные яйца можно выбросить, и отправить письмо с подтверждением заказа по адресу konto@prismamarket.ee. После этого деньги будут зачислены обратно на счет покупателя.
По словам директора Prisma по ассортименту и закупкам Каймо Нийтару, информация о партиях, подозреваемых в заражении сальмонеллой, была получена через материнскую компанию SOK, которая проинформировала Prisma на основании информации, полученной от поставщика. „В настоящее время мы изъяли из продажи все подозрительные яйца и проинформировали покупателей об отзыве товара“, - добавляет он.
В последние годы Prisma не приходилось отзывать яйца по аналогичным причинам. „Безопасность продуктов питания имеет для нас первостепенное значение, и мы тесно сотрудничаем с нашими поставщиками, чтобы гарантировать, что вся наша продукция соответствует самым высоким стандартам качества и безопасности“, - говорит Нийтару.