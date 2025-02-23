Торговая сеть Prisma объяснила, почему некоторые продукты в Хельсинки дешевле, чем в Таллинне

Как отметило издание RusERR, в последнее время в эстонских СМИ были опубликованы сразу несколько материалов, посвященные сравнению цен на продукты питания в Хельсинки и в Таллинне, причем порой эта разница в пользу столицы Финляндии может быть настолько существенной, что это влияет на рост интереса к билетам на паром в Хельсинки.

Региональный менеджер розничной сети Prisma Peremarket, которая в том числе работает на рынках Эстонии и Финляндии, признала, что цены на некоторые продукты в Финляндии действительно ниже, чем в Эстонии, в частности, на молоко.

Как объясняет Виктория Смирнова, цена складывается из нескольких компонентов. По ее словам, прежде всего на стоимость продуктов питания влияет закупочная стоимость, логистические и складские расходы, маржа и налог с оборота (НСО). „В Финляндии и Эстонии сильно различается налог с оборота на продукты питания. В Финляндии он составляет всего 14%, в Эстонии на данный момент 22% (с июля этого года НСО вырастет на два процентных пункта, то есть до 24% – прим. ред.), а налог на промышленные товары в Финляндии – 25,5%, тогда как в Эстонии действует единая ставка – 22%“, – объясняет Смирнова.

Кроме того, по ее словам, очень многое зависит от рынка. „Например, одна из компаний, которая занимается производством сыра в Эстонии, продает свою продукцию в Финляндии дешевле, чем в нашей стране. А все потому, что в Финляндии обороты больше“, – добавила представитель сети Prisma Peremarket.

Эксперт отмечает, что в Эстонии покупатели сейчас прежде всего обращают внимание на цену товара и чаще выбирают более дешевые продукты питания, в том числе те, на которые действуют скидочные кампании.

Полностью интервью с региональным менеджером Prisma Peremarket Викторией Смирновой смотрите ниже:

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