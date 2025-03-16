В феврале под коллективные сокращения в Эстонии попало более 200 человек(6)
В течение февраля в Кассу по безработице было подано 12 уведомлений о массовых сокращениях, которые предусматривают, что работу потеряют 222 человека, сообщает Rus.ERR.
Февральская статистика коллективных сокращений чуть меньше, чем в том же месяце прошлого года, когда о коллективных сокращениях объявили 13 предприятий, которые были вынуждены ликвидировать в общей сложности 274 рабочих места.
Главное беспокойство Кассы по безработице сейчас вызывает малое количество вакансий.
По сравнению с концом февраля прошлого года количество предложений работы увеличилось в обрабатывающей промышленности, но сократилось в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. В феврале на портале Кассы по безработице было размещено около 3300 вакансий, тогда как год назад их было более 3800.