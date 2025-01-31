31.01.2025, 09:17
В декабре Эстония вошла в первую пятерку стран еврозоны по уровню безработицы(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В декабре 2024 года безработица в еврозоне в годовом сравнении снизилась с 6,5% до 6,3%. В Эстонии уровень безработицы вырос с 6,9% до 7,3%, свидетельствуют данные статистической службы Европейского союза, передает RusERR.
По оценкам Евростата, в декабре 2024 года безработными в Евросоюзе были 12,978 млн человек, среди которых 10,830 млн - жители стран еврозоны.
Лидером стран еврозоны по уровню безработицы в декабре была Испания (10,6%). За ней шли Греция (9,4%), Финляндия (8,7%), Франция (7,8%) и Эстония (7,3%).
Самый низкий уровень безработицы был на Мальте - 3%.