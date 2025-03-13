ИСТОРИИ ЧИТАТЕЛЕЙ | „Ощущение, что отняли десяток лет жизни“. Как пандемия коронавируса изменила жизнь читателей RusDelfi
Пять лет назад, 11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка коронавируса SARS-CoV-2 (он же COVID-19), зафиксированная в Китае несколькими месяцами ранее, приобрела характер пандемии. 12 марта 2020 года чрезвычайная ситуация из-за пандемии коронавируса была объявлена и в Эстонии. RusDelfi спросил своих читателей, как они пережили время пандемии, какой след она оставила в их жизни и как изменила ее.
„Я заболела ковидом до того, как пандемия была объявлена официально, и стала инвалидкой. К счастью, эстонские врачи помогли мне справиться. Я не смогла работать и до сих пор выживаю на пенсию, и не знаю, продлят ли её. За время пандемии умерли от осложнений ковида два моих непривитых родственника, а я развелась, ведь отношение к жене-инвалидке очень хорошо показывает, какой мужчина на самом деле. Как-то так.
Мир изменился. Он уже никогда не будет прежним. Я не знаю, как жить после всего, что я видела и поняла про людей за эти пять лет?“ - написала нам жительница Таллинна.
К сожалению, у многих коронавирус сказался на здоровье: „После того, как я переболела covid 19, я стала очень часто и подолгу болеть. И все это бронхолёгочные заболевания. Антибиотики пью часто. Появилась сильная раздражительность. Еще присутствует постоянная усталость. Ощущение, что отняли десяток лет жизни. В голове часто возникает напряжение“.
Некоторые, увы, потеряли близких: „Теперь я живу без мамы“.
Но у кого-то эти два года оставили положительные впечатления. „Пандемия изменила мою жизнь к лучшему - работодатель перевел почти всех работников на удаленку (за исключением тех сотрудников, кто общаются с клиентами). Что скрывать, о работе из дома я мечтала последние лет 15. И вот, сбылось! Рабочие задания я выполняю в срок, а иногда и раньше. А это значит, что и заканчиваю работать раньше. Оставшееся до конца рабочего дня время можно потратить с пользой - например, приготовить покушать или прибрать. А в 17:01 - выскочить из дома и пойти гулять! Ковидом я проболела даже легче чем простудой“, - поделилась с нами Кристина.
А вот что рассказали подписчики страницы RusDelfi в Facebook:
„В принципе нормально прожил - не кололся, маски не носил, ни разу не болел. Если бы ещё не куча параноиков изо всех щелей, то никакой разницы с обычным временем бы не было“, - пишет Иван.
„Никак, не кололся, маски не носил, сэкономил деньги на ресторанах, ходил на „теневые“ диско без кодов“, - делится Ростислав.
„Жить стало хуже, потому что под предлогом эпидемии выросли цены, снизился уровень соц.гарантий, выросла безработица“, - отмечает Борис.
А вот Евгений провел это время весьма неплохо: „Встретил ковид в Доминикане, потом в основном на пляже в Турции, зимой в Мексике, потом опять Турция, в Египет заскочил... такой тупняк с этими масками был“.
„Хотя было сделано 2 прививки, болела очень тяжело, коронавирус дал осложнения на хроническое, неврологическое, тяжёлое заболевание. Поздно получила нужное лечение, до сих пор нет нормальной жизни, сдаёт весь организм, тем более, что я - пенсионерка“, - переживает Зинаида.
Владимиру повезло больше: „Вообще супер, все друзья и родные болели, а я нет“, - пишет он.
„Пандемия давно прошла. И да, никак она мою жизнь не изменила. Прошла, забыла, живу дальше“, - пишет Юлия.
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