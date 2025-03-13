ИСТОРИИ ЧИТАТЕЛЕЙ | „Ощущение, что отняли десяток лет жизни“. Как пандемия коронавируса изменила жизнь читателей RusDelfi

„Я заболела ковидом до того, как пандемия была объявлена официально, и стала инвалидкой. К счастью, эстонские врачи помогли мне справиться. Я не смогла работать и до сих пор выживаю на пенсию, и не знаю, продлят ли её. За время пандемии умерли от осложнений ковида два моих непривитых родственника, а я развелась, ведь отношение к жене-инвалидке очень хорошо показывает, какой мужчина на самом деле. Как-то так.

Мир изменился. Он уже никогда не будет прежним. Я не знаю, как жить после всего, что я видела и поняла про людей за эти пять лет?“ - написала нам жительница Таллинна.

К сожалению, у многих коронавирус сказался на здоровье: „После того, как я переболела covid 19, я стала очень часто и подолгу болеть. И все это бронхолёгочные заболевания. Антибиотики пью часто. Появилась сильная раздражительность. Еще присутствует постоянная усталость. Ощущение, что отняли десяток лет жизни. В голове часто возникает напряжение“.

Некоторые, увы, потеряли близких: „Теперь я живу без мамы“.

Но у кого-то эти два года оставили положительные впечатления. „Пандемия изменила мою жизнь к лучшему - работодатель перевел почти всех работников на удаленку (за исключением тех сотрудников, кто общаются с клиентами). Что скрывать, о работе из дома я мечтала последние лет 15. И вот, сбылось! Рабочие задания я выполняю в срок, а иногда и раньше. А это значит, что и заканчиваю работать раньше. Оставшееся до конца рабочего дня время можно потратить с пользой - например, приготовить покушать или прибрать. А в 17:01 - выскочить из дома и пойти гулять! Ковидом я проболела даже легче чем простудой“, - поделилась с нами Кристина.

А вот что рассказали подписчики страницы RusDelfi в Facebook:

„В принципе нормально прожил - не кололся, маски не носил, ни разу не болел. Если бы ещё не куча параноиков изо всех щелей, то никакой разницы с обычным временем бы не было“, - пишет Иван.

„Никак, не кололся, маски не носил, сэкономил деньги на ресторанах, ходил на „теневые“ диско без кодов“, - делится Ростислав.