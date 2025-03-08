Новости Эстонии
08.03.2025, 14:50

5 ЛЕТ COVID-19 | Как пандемия коронавируса изменила вашу жизнь? Расскажите об этом на RusDelfi

 
RusDelfi
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

Трудно в это поверить, но прошло уже 5 лет с начала пандемии коронавируса, которое было официально объявлено в Эстонии 12 марта 2020 года. Самоизоляция, маски, вакцинация, удаленная учеба и работа... Как вы пережили этот период? Что вам больше всего запомнилось? Как коронавирус изменил вашу жизнь и жизнь вашей семьи? Поделитесь с RusDelfi своими историями.

Расскажите, как пандемия коронавируса изменила вашу жизнь, с помощью формы ниже:

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