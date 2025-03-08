5 ЛЕТ COVID-19 | Как пандемия коронавируса изменила вашу жизнь? Расскажите об этом на RusDelfi

Трудно в это поверить, но прошло уже 5 лет с начала пандемии коронавируса, которое было официально объявлено в Эстонии 12 марта 2020 года. Самоизоляция, маски, вакцинация, удаленная учеба и работа... Как вы пережили этот период? Что вам больше всего запомнилось? Как коронавирус изменил вашу жизнь и жизнь вашей семьи? Поделитесь с RusDelfi своими историями.