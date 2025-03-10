Новости Эстонии
10.03.2025, 07:00

Доктор Попов рассказал, почему чрезмерная пропаганда вакцины вышла нам боком

 
5 лет чрезвычайной ситуации из-за COVID-19
Анна Тамм
Аркадий Попов
Аркадий Попов
ФОТО: Из личного архива Аркадия Попова

Пять лет назад, 12 марта 2020 года, в Эстонии была объявлена чрезвычайная ситуация из-за пандемии коронавируса. С тех пор наша жизнь во многом перевернулась с ног на голову, а такие вопросы, как отношение к вакцинации и коронавирусные ограничения, разделили наше общество на два лагеря. Какие ошибки в то время были сделаны? Стоит ли бояться коронавируса сейчас? И как нам в итоге удалось справиться с угрозой? Об этом RusDelfi поговорил с руководителем Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадием Поповым, который руководил кризисным штабом Департамента здоровья во время пандемии.

Вы помните первый день пандемии? Вы понимали в тот момент, к чему все идет?

Честно говоря - нет, не понимал. Первые известия об этом пришли в начале января, и в этот момент многим в больнице казалось, что это где-то очень далеко, в Китае. И из Китая, скорее всего, ничего к нам не придет. Подобные вещи происходили периодически - возникали вспышки различных вирусных заболеваний, например, птичьего гриппа, но они зачастую заканчивались локально, в Азии, не становясь пандемией.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии