Доктор Попов рассказал, почему чрезмерная пропаганда вакцины вышла нам боком

Пять лет назад, 12 марта 2020 года, в Эстонии была объявлена чрезвычайная ситуация из-за пандемии коронавируса. С тех пор наша жизнь во многом перевернулась с ног на голову, а такие вопросы, как отношение к вакцинации и коронавирусные ограничения, разделили наше общество на два лагеря. Какие ошибки в то время были сделаны? Стоит ли бояться коронавируса сейчас? И как нам в итоге удалось справиться с угрозой? Об этом RusDelfi поговорил с руководителем Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадием Поповым, который руководил кризисным штабом Департамента здоровья во время пандемии.