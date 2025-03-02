Союз многодетных семей: столь масштабного сокращения расходов за счет детей в ЭР еще не было

„Такого масштабного сокращения расходов за счет детей в Эстонии еще не было – даже в самых тяжелых экономических условиях государство не прибегало к таким мерам. В короткие сроки были повышены налог с оборота, подоходный и земельный налоги, сокращены семейные пособия, отменены налоговые льготы на детей, ликвидирована возможность совместного декларирования доходов для супругов, отменено медицинское страхование для неработающих матерей, прекращены выплаты субсидии на дополнительное образование для детей, введен автоналог – и это лишь часть решений, принятых последними составами правительства. Семьи в один голос заявляют, что не справляются с этим. Но никакой поддержки или смягчения ситуации не предвидится“, – говорится в заявлении Союза многодетных детей.

Организация провела опрос, чтобы продемонстрировать, с какими сложностями сталкиваются семьи, и подавляющее большинство – 81,1% – опрошенных заявили, что налоговые изменения оказали негативное влияние на благосостояние семьи.

Наибольший резонанс вызвал автомобильный налог - многие семьи воспринимают его как наказание за то, что у них есть дети.

„Это словно отдельный налог на многодетные семьи, которым нас карают за то, что у нас есть дети“, – считают участники опроса, и 94% семей заявили, что автомобиль для них жизненно необходим – без него они не смогут отвозить детей в детский сад, школу или на работу.

В ходе опроса также установили, в какие суммы семьям с детьми обходится автоналог: 67% респондентов платят до 500 евро в год, 17,9% – от 500 до 1000 евро, 2,6% – свыше 1000 евро, 9,2% семей платят менее 100 евро, 3,2% указали, что не владеют автомобилем, поскольку живут в городе.

В Союзе многодетных семей отметили, что необходимы стратегические изменения: „Мы призываем парламент к открытому и конструктивному обсуждению, чтобы найти решение и изменить сложившуюся ситуацию, потому что так дальше продолжаться не может. Семьи с детьми нуждаются в поддержке государства сейчас больше, чем когда-либо. Начнем с самого важного – вернем семьям возможность применять налоговые льготы на доход, связанные с детьми, ведь эти средства и так идут на покрытие расходов на детей и в конечном итоге возвращаются в экономику. Дополнительно – предусмотрим для семей с детьми послабления по автоналогу, учитывая их жизненную необходимость владения автомобилем, что обеспечит детям элементарные условия для нормальной организации жизни“.

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