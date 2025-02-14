Председатель Isamaa Урмас Рейнсалу получил на Postimees свое собственное шоу. Издание принадлежит крупному спонсору партии

Первый выпуск выйдет в эфир уже сегодня, 14 февраля. Гостем шоу стал баллотировавшийся в рядах Isamaa Арви Гамбург.

“Поступило такое интересное предложение, я с удовольствием приму в этом участие“, — прокомментировал Урмас Рейнсалу. Предложение ему поступило от руководителя редакции мнений Postimees Марта Раудсаара. На вопрос о том, будет ли его передача выходить еженедельно Рейнсалу ответил, что сначала нужно посмотреть, будет ли удачным первый выпуск.

Главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги объяснил происходящее следующим образом: „В настоящее время в стране необходимо принять множество важных решений — будь то энергетика, налоги, безопасность и т. д. В результате недавних парламентских выборов правящая коалиция имеет исключительное большинство в Рийгикогу. Правительство также представляет свою позицию каждый четверг на правительственной пресс-конференции. Очевидно, что у оппозиции мало возможностей донести до общественности и народа свою позицию по вопросам, важным для государства. Редакционная группа хотела оживить политические дебаты, и так родилось шоу „Varivalitsus“ („Теневое правительство“)“.

Выбор в пользу Рейнсалу, по его словам, был сделан с учетом его популярности. Главный редактор добавил, что ни ведущий, ни его гости не получают никакой платы. На шоу присутствует только технический персонал, задействованный в трансляции.

На вопрос о том, открыта ли такая возможность для других партийных лидеров и политиков, Раудсепп ответил: „Правительственная коалиция имеет доступ ко всему государственному аппарату, у них много эфирного времени на различных каналах ERR, а также правительственная пресс-конференция. Их послание уже дошло до людей, и поэтому нет смысла привлекать их к оппозиционным передачам“.

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