ПРЯМО СЕЙЧАС | Сможет ли Нина Петрыкина подняться на пьедестал домашнего чемпионата?

Эстонию на соревнованиях представляет Нина Петрыкина . Она блестяще откатала короткую программу, получила от судей 68,94 балла и установила свой личный рекорд! Это промежуточное второе место и малая серебряная медаль.

„Эта медаль показывает, что я иду по правильном пути и не зря я столько работала через кровь, пот и боль, чтобы вот получить эти эмоции. И они, конечно, незабываемые — это память на всю жизнь“, — cказала Нина после короткой программы.