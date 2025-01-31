ПРЯМО СЕЙЧАС | Сможет ли Нина Петрыкина подняться на пьедестал домашнего чемпионата?
С 29 января по 2 февраля в таллиннском ледовом холле „Тондираба“ проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Нина Петрыкина с малой серебряной медалью и отставанием от лидера турнирной таблицы всего на 0.05 балла, выйдет на лед в 21:36.
Эстонию на соревнованиях представляет Нина Петрыкина. Она блестяще откатала короткую программу, получила от судей 68,94 балла и установила свой личный рекорд! Это промежуточное второе место и малая серебряная медаль.
Первой стала представляющая Грузию Анастасия Губанова (68.99) - она опередила Нину Петрыкину всего на 0.05 балла! Третье место заняла швейцарская спортсменка Кимми Репонд (68,68).
Нина Петрыкина выйдет на лед в 21:36.
„Эта медаль показывает, что я иду по правильном пути и не зря я столько работала через кровь, пот и боль, чтобы вот получить эти эмоции. И они, конечно, незабываемые — это память на всю жизнь“, — cказала Нина после короткой программы.
Короткая программа:
1. Анастасия Губанова (Грузия) – 68,99
2. Нина Петрыкина (Эстония) – 68,94
3. Кимми Репонд (Швейцария) – 68,68
4. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 66,80
5. Лара Наки Гутманн (Италия) – 63,79
6. Анна Пеццетта (Италия) – 62,73
7. Лорин Шильд (Франция) – 62,47
8. Юлия Заутер (Румыния) – 61,96
9. Екатерина Куракова (Польша) – 58,70
10. Кристен Спурс (Великобритания) – 57,39