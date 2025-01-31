Эстонская фигуристка незадолго до авиакатастрофы встречалась с погибшими спортсменами. „Эта трагедия затрагивает нас всех“
В четверг над рекой Потомак в Вашингтоне произошло столкновение военного вертолета и самолета, на борту которого находились молодые американские фигуристы и две легенды российского фигурного катания. Спортсмены возвращались из тренировочного лагеря для одаренных молодых фигуристов в Уичито, проходившего параллельно чемпионату США. В этом лагере находилась и бывшая эстонская фигуристка Йоханна Аллик.
Йоханна Аллик вместе со своей мамой основала семейный бизнес - компанию по производству одежды для фигурного катания JIV Sport, благодаря которой Аллик и провела неделю в Уичито, но в понедельник девушка вернулась в Таллинн, чтобы посмотреть чемпионат Европы.
„Наши сердца разбиты, и наши мысли — с семьями, друзьями и товарищами по команде тех, кто ушел. Их страсть к фигурному катанию и их вклад в спорт никогда не будут забыты“, — сказала Аллик в интервью Delfi.
Она подчеркнула, что фигуристы, находившиеся на борту, были частью молодежной сборной США — талантливыми, преданными своему делу спортсменами, мечтавшими о большом будущем. „Эта трагедия глубоко отзывается во всей фигурнокатательной семье, где связи особенно крепкие, и такие потери ощущаются очень лично“, — добавила она.
Компания семьи Аллик спонсирует Федерацию фигурного катания США с 2024 года. „Для нас было честью поддерживать этот вид спорта и встречаться со многими его восходящими звездами, в том числе с некоторыми, кто находился на этом рейсе“, — сказала Аллик.
В числе жертв трагической авиакатастрофы оказались тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, чемпионы мира в парном катании 1994 года.
Шишкова и Наумов многие годы работали тренерами в США. Они проживали в Америке с 1998 года. На зимней Олимпиаде 1992 года они заняли пятое место, а на Олимпиаде 1994 года — четвёртое.
„Хотя я не была знакома с Шишковой и Наумовым лично, я встречалась с их сыном, который недавно занял четвёртое место на чемпионате США в мужском одиночном катании. Его родители были не только его тренерами, но и уважаемыми членами Бостонского клуба фигурного катания, который в 2025 году примет чемпионат мира. Их утрата, наряду с потерей стольких молодых фигуристов, — душераздирающая трагедия для всего спорта“, — добавила Аллик.
Трагедия, произошедшая с фигуристами, потрясла всю спортивную общину. На борту рейса American Airlines 5342, который столкнулся с военным вертолетом в Вашингтоне, находились 64 человека, включая 14 молодых фигуристов, а также их тренеры и родители. Эти спортсмены возвращались из тренировочного лагеря, который проходил в рамках чемпионата США по фигурному катанию в Уичито (Канзас).
В четверг в своем официальном заявлении в социальных сетях Федерация фигурного катания США сообщила, что они глубоко потрясены произошедшим. „Мы подтверждаем, что на борту рейса 5342, который столкнулся с вертолетом в Вашингтоне, находились многие члены нашей спортивной семьи, включая спортсменов, тренеров и членов их семей. Мы выражаем соболезнования семьям погибших — они навсегда останутся в наших сердцах. Мы следим за ситуацией и будем информировать о дальнейшем развитии событий“, — говорится в заявлении.
Аллик также опубликовал сообщение в Instagram-аккаунте JIV Sports: „Только на прошлой неделе мы имели честь встретиться со Спенсером, Джинной, Эдди, Кэри, Шоном и Анжелой, которые пришли вместе со своими родителями, чтобы поблагодарить нас за новые куртки для юниорской команды. Их восторг, энтузиазм и гордость за причастность к молодежной сборной были по-настоящему вдохновляющими. Видеть их на арене, наполненных радостью и страстью к спорту, было моментом, который мы запомним навсегда. Прошло более 24 часов, а мы все еще не можем поверить в это. Скорбь, которую мы испытываем, настоящая. Наше конькобежное сообщество маленькое и сплоченное, и эта потеря будет ощущаться еще долгие годы“.