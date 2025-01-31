Эстонская фигуристка незадолго до авиакатастрофы встречалась с погибшими спортсменами. „Эта трагедия затрагивает нас всех“

Йоханна Аллик вместе со своей мамой основала семейный бизнес - компанию по производству одежды для фигурного катания JIV Sport, благодаря которой Аллик и провела неделю в Уичито, но в понедельник девушка вернулась в Таллинн, чтобы посмотреть чемпионат Европы.

„Наши сердца разбиты, и наши мысли — с семьями, друзьями и товарищами по команде тех, кто ушел. Их страсть к фигурному катанию и их вклад в спорт никогда не будут забыты“, — сказала Аллик в интервью Delfi.

Она подчеркнула, что фигуристы, находившиеся на борту, были частью молодежной сборной США — талантливыми, преданными своему делу спортсменами, мечтавшими о большом будущем. „Эта трагедия глубоко отзывается во всей фигурнокатательной семье, где связи особенно крепкие, и такие потери ощущаются очень лично“, — добавила она.

Компания семьи Аллик спонсирует Федерацию фигурного катания США с 2024 года. „Для нас было честью поддерживать этот вид спорта и встречаться со многими его восходящими звездами, в том числе с некоторыми, кто находился на этом рейсе“, — сказала Аллик.

В числе жертв трагической авиакатастрофы оказались тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, чемпионы мира в парном катании 1994 года.

Шишкова и Наумов многие годы работали тренерами в США. Они проживали в Америке с 1998 года. На зимней Олимпиаде 1992 года они заняли пятое место, а на Олимпиаде 1994 года — четвёртое.

„Хотя я не была знакома с Шишковой и Наумовым лично, я встречалась с их сыном, который недавно занял четвёртое место на чемпионате США в мужском одиночном катании. Его родители были не только его тренерами, но и уважаемыми членами Бостонского клуба фигурного катания, который в 2025 году примет чемпионат мира. Их утрата, наряду с потерей стольких молодых фигуристов, — душераздирающая трагедия для всего спорта“, — добавила Аллик.