Травма на тренировке: пара снялась с чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллинне

В соревнованиях должны были участвовать 30 танцевальных пар, однако на лед вышли лишь 29. Причиной стало столкновение на тренировке 29 января: израильский дуэт Элизабет Ткаченко и Алексей Киляков столкнулись с представителями Испании Оливией Смарт и Тимом Диком.

„Элизабет Ткаченко и Алексей Киляков не выступят в ритм-танце после серьезного падения на тренировке, — сообщает в своем Telegram-канале Майя. — В среду они столкнулись с Оливией Смарт и Тимом Диком. Обе пары двигались спиной на высокой скорости, так что виноватых, вероятно, нет.

На тренировках, где на льду одновременно несколько высококлассных дуэтов, приоритет у тех, кто исполняет программу под музыку. В тот момент катались чехи Ташлеровы, поэтому столкновение заметили не все.

Алексея сразу увезли на носилках, чемпионат для него завершен. Он сильно порезал ногу лезвием конька, серьезных повреждений мышц и нервов, похоже, нет, но окончательный диагноз станет ясен после обследований.

Ткаченко и испанский дуэт в порядке, Смарт и Дик выйдут на ритм-танец. Хотя в танцах нет выбросов и высоких поддержек, именно здесь чаще всего случаются столкновения. Обычно тренеры следят за движением и предупреждают спортсменов, но на этот раз громкая музыка не позволила вовремя среагировать“.

Итальянский дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри одержал победу в ритм-танце, набрав 84,23 балла. Второе место заняли французы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (82,75), а третье место у представителей Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон (81,57).

Испанский дуэт Оливия Смарт и Тим Дик занял седьмое место, набрав 76,13 балла.

Все результаты можно посмотреть тут.

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 84,23

2. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 82,75

3. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 81,57

4. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 81,26

5. Элисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 78,67

6. Лоисья Демужо – Тео ле Мерсье (Франция) – 76,14

7. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 76,13