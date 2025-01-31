Российская фигуристка, представляющая Грузию: „Я ожидаю, что скажут — выиграла из-за отсутствия Луны Хендрикс“

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы — 2025 в Таллинне, набрав 68,99 балла. На втором месте расположилась эстонка Нина Петрыкина, отставшая всего на 0,05 балла. Замыкает тройку лидеров швейцарская спортсменка Кимми Репонд с результатом 68,68 балла.

Анастасия Губанова поделилась эмоциями после короткой программы на чемпионате Европы — 2025 в Таллинне:

„Очень довольна собой, в короткой программе я сделала всё, что запланировала. Ну, есть там, конечно, некоторые моменты, которые можно сделать лучше, но в целом очень довольна своим выступлением“, — сказала фигуристка в интервью RusDelfi.

После новости о том, что действующая чемпионка Европы Луна Хендрикс пропустит турнир в Таллинне из-за травмы, Анастасию Губанову стали называть одной из главных фавориток соревнований.

Однако сама фигуристка предпочитает не зацикливаться на этом:

„На самом деле, я об этом не думаю. Потому что лишний груз не нужен. Главное — справиться со своей головой, выходить и делать свою работу, не думая ни о чем“, — заявила Губанова.

Анастасия Губанова уже имеет опыт выступлений в Таллинне — на чемпионате Европы 2022 года она представляла Грузию и заняла седьмое место.

Фигуристка тепло отзывается об атмосфере турнира:

„Я много раз была в Таллинне и на других соревнованиях, очень люблю эту арену — она приятная, уютная. Зрители здесь всегда тепло поддерживают, и в целом мне очень нравится выступать в этом месте. К сожалению пока погулять по городу не получилось, только чуть-чуть прошлась рядом с отелем“, — поделилась Губанова.

Говоря об уровне конкуренции за последние три года, Анастасия Губанова подчеркнула, что старается не зацикливаться на соперничестве:

„Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. На самом деле, я не особо обращаю внимание на других. Есть люди, с которыми я хорошо общаюсь, и я их поддерживаю. А в целом не заостряю на этом внимание“, — отметила фигуристка.