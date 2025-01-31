Российская фигуристка, представляющая Грузию: „Я ожидаю, что скажут — выиграла из-за отсутствия Луны Хендрикс“
Анастасия Губанова, представляющая сборную Грузии, возглавляет турнирную таблицу после короткой программы на чемпионате Европы – 2025 в Таллинне. Она опережает эстонскую фигуристку Нину Петрыкину всего на 0,05 балла.
Грузинская фигуристка Анастасия Губанова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы — 2025 в Таллинне, набрав 68,99 балла. На втором месте расположилась эстонка Нина Петрыкина, отставшая всего на 0,05 балла. Замыкает тройку лидеров швейцарская спортсменка Кимми Репонд с результатом 68,68 балла.
Анастасия Губанова поделилась эмоциями после короткой программы на чемпионате Европы — 2025 в Таллинне:
„Очень довольна собой, в короткой программе я сделала всё, что запланировала. Ну, есть там, конечно, некоторые моменты, которые можно сделать лучше, но в целом очень довольна своим выступлением“, — сказала фигуристка в интервью RusDelfi.
После новости о том, что действующая чемпионка Европы Луна Хендрикс пропустит турнир в Таллинне из-за травмы, Анастасию Губанову стали называть одной из главных фавориток соревнований.
Однако сама фигуристка предпочитает не зацикливаться на этом:
„На самом деле, я об этом не думаю. Потому что лишний груз не нужен. Главное — справиться со своей головой, выходить и делать свою работу, не думая ни о чем“, — заявила Губанова.
Анастасия Губанова уже имеет опыт выступлений в Таллинне — на чемпионате Европы 2022 года она представляла Грузию и заняла седьмое место.
Фигуристка тепло отзывается об атмосфере турнира:
„Я много раз была в Таллинне и на других соревнованиях, очень люблю эту арену — она приятная, уютная. Зрители здесь всегда тепло поддерживают, и в целом мне очень нравится выступать в этом месте. К сожалению пока погулять по городу не получилось, только чуть-чуть прошлась рядом с отелем“, — поделилась Губанова.
Говоря об уровне конкуренции за последние три года, Анастасия Губанова подчеркнула, что старается не зацикливаться на соперничестве:
„Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. На самом деле, я не особо обращаю внимание на других. Есть люди, с которыми я хорошо общаюсь, и я их поддерживаю. А в целом не заостряю на этом внимание“, — отметила фигуристка.
После того как Александр Селевко завоевал медаль на прошлом чемпионате Европы, некоторые критики поставили её под сомнение из-за отсутствия сильных соперников. Схожая ситуация могла возникнуть и у Анастасии Губановой, которая выиграла золото ЧЕ-2023, а год спустя уступила Луне Хендрикс.
Фигуристка откровенно рассказала о своем отношении к критике:
“Я, конечно, тоже сталкивалась с хейтом, но считаю, что ту работу, которую мы проделываем изо дня в день, невозможно недооценивать. Ты выходишь на лёд, показываешь всё, что наработал, и получаешь за это баллы и титулы. Как можно это переоценивать? Мне тоже могут сказать: „Нет Луны Хендрикс, поэтому ты и выиграла“. Я это прекрасно понимаю и ожидаю.
Моментами мне тяжело справиться с хейтом. Я очень любопытная, читаю комментарии, всё вижу, но не отвечаю. Иногда бывает сложно, но потом включаешь голову — и становится легче“, — поделилась Губанова.
Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Женщины. Короткая программа:
1. Анастасия Губанова (Грузия) – 68,99 балла.
2. Нина Петрыкина (Эстония) – 68,94.
3. Кимми Репонд (Швейцария) — 68,68.
4. Нина Пинзаррон (Бельгия) — 66,80.
5. Лара Наки Гутманн (Италия) — 63,79.