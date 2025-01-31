ЧЕ-2025 | Гиньяр и Фаббри победили в ритм-танце

С 29 января по 2 февраля в таллиннском ледовом холле „Тондираба“ проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. В пятницу стартовали с ритм-танцем танцевальные пары и свои произвольные программы покажут женщины. Нина Петрыкина с малой серебряной медалью и отставанием от лидера турнирной таблицы всего на 0.05 балла, выйдет на лед в 21:36. Взрослых танцевальных пар на данный момент в Эстонии нет.