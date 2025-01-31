Зимние виды
31.01.2025, 17:14

ЧЕ-2025 | Гиньяр и Фаббри победили в ритм-танце

 
Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри
Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри
ФОТО: DANIEL MIHAILESCU | Scanpix

С 29 января по 2 февраля в таллиннском ледовом холле „Тондираба“ проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. В пятницу стартовали с ритм-танцем танцевальные пары и свои произвольные программы покажут женщины. Нина Петрыкина с малой серебряной медалью и отставанием от лидера турнирной таблицы всего на 0.05 балла, выйдет на лед в 21:36. Взрослых танцевальных пар на данный момент в Эстонии нет.

Итальянцы Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 84,23

2. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 82,75

3. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 81,57

4. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 81,26

5. Элисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 78,67

6. Лоисья Демужо – Тео ле Мерсье (Франция) – 76,14

7. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 76,13

8. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 75,70

9. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 75,45

10. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 73,82

11. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 73,44

12. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 70,26

13. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 68,13

14. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 67,10

15. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 65,60

16. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 65,46

17. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция) – 62,19

18. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва) – 61,56

19. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 61,56

20. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 60,69

До соревнований:

Защищать титул будут двукратные чемпионы Европы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. В этом сезоне итальянцы показывают хороший уровень, несмотря на некоторые ошибки на соревнованиях. Главные конкуренты — британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон, двукратные серебряные призеры чемпионата. Обе пары получили медали на недавнем Гран-при в Гренобле.

Ещё одна интересная пара - Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Кажется, что дочь и зять заслуженного российского тренера Этери Тутберидзе способны удивить как со знаком минус, так и наоборот — выдать прокаты жизни.

Расписание

Пятница, 31 января

  • 12:30-16:50 — танцы на льду (ритм-танец)

  • 18:00-21:55 — женщины (произвольная программа)

Суббота, 1 февраля

  • 13:00-16:20 — танцы на льду (произвольный танец)

  • 18:00-21:55 — мужчины (произвольная программа)

Воскресенье, 2 февраля

  • 16:00-18:00 — показательные выступления

В прямом эфире с комментарием на русском языке соревнования покажет телеканал ETV+.

Программа трансляций

31 января, 14:10 - танцы на льду, ритм-танец (Маргиев/Ранд)

31 января, 18:00 - женщины, произвольная программа (Маргиев/Малова)

1 февраля, 14:45 - танцы на льду, произвольный танец (Маргиев/Ранд)

1 февраля, 18:00 - мужчины, произвольная программа (Маргиев/Малова)

2 февраля, 16:00 - гала (Маргиев/Малова)

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