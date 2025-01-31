Журналист RusDelfi номинирован в категории „лучший очерк на русском языке“
В пятницу, 31 января, на собрании жюри Союза медиапредприятий Эстоний выбрали лучшие очерки прошлого года, вышедшие на эстонском и русском языках. Победители будут объявлены 20 февраля.
Номинантами в категории „лучший очерк на русском языке“ стали Артур Изумрудов с опубликованной в RusDelfi 14 мая 2024 года статьей РАССЛЕДОВАНИЕ DELFI | Эстонские корни российских солдат. Кто из „наших“ воюет на стороне оккупантов?; Екатерина Мереминская, Олеся Лагашина, Алексей Шишкин и Лийз Трейманн с опубликованной 4 декабря в „Деловых ведомостях“ статьей „Не боится ни бога, ни дьявола“: строитель обманывает жителей Эстонии и нелегально работающих иностранцев; и Татьяна Писарева с опубликованной в „МК-Эстония“ 12 июня статьей „Когда могила не ухожена — мне неспокойно“ и опубликованным 7 августа продолжением „Приведем кладбище в порядок!“.
Всего в данной категории было подано 76 заявок.
Жюри конкурса возглавил глава союза медиапредприятий Вяйно Коорберг. В состав жюри вошли: главный редактор Eesti Ekspress Мерили Никколо, бывшая журналистка Виктория Ладынская-Кубитс, главный редактор Õhtuleht Мартин Шмутов, руководитель отдела новостей и расследований Äripäev Вийвика Рыук, главный редактор Hiiu Leht Рауль Винни, историк и преподаватель Эстонской академии художеств Давид Всевиов, журналист Мадис Юрген и медиаэксперт Сулев Валнер.
Победители будут объявлены на пресс-мероприятии в Reval Cafe в Таллине 20 февраля.