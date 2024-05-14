РАССЛЕДОВАНИЕ DELFI | Эстонские корни российских солдат. Кто из „наших“ воюет на стороне оккупантов?
Среди российских солдат, участвующих в оккупации украинских земель и погибших там, есть граждане Эстонии. Некоторые провели здесь свое детство, а кто-то прожил всю жизнь. RusDelfi разыскал нескольких таких людей.
Не так давно в Эстонии состоялся суд над мошенниками, отмывавшими деньги (более подробно об этом в статье издания Eesti Ekspress). Среди прочих на скамье подсудимых должен был оказаться некий Андрей Бокань, однако его место пустовало. Сначала суд объявил предполагаемого преступника в розыск, но позже выяснилось, что мужчина умер. О причине смерти стало известно позднее.
Андрей Бокань – спортсмен, занимался единоборствами. В 2009 году стал первым чемпионом мира по тайскому боксу из Эстонии. В будущем он еще не раз возьмет призовые места на престижных международных соревнованиях.
Однако весной этого года его жизнь действительно оборвалась: Андрей Бокань погиб на войне в Украине, воюя на стороне России. О его смерти в своем телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.