РАССЛЕДОВАНИЕ DELFI | Эстонские корни российских солдат. Кто из „наших“ воюет на стороне оккупантов?

Не так давно в Эстонии состоялся суд над мошенниками, отмывавшими деньги (более подробно об этом в статье издания Eesti Ekspress). Среди прочих на скамье подсудимых должен был оказаться некий Андрей Бокань, однако его место пустовало. Сначала суд объявил предполагаемого преступника в розыск, но позже выяснилось, что мужчина умер. О причине смерти стало известно позднее.

Андрей Бокань – спортсмен, занимался единоборствами. В 2009 году стал первым чемпионом мира по тайскому боксу из Эстонии. В будущем он еще не раз возьмет призовые места на престижных международных соревнованиях.

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Однако весной этого года его жизнь действительно оборвалась: Андрей Бокань погиб на войне в Украине, воюя на стороне России. О его смерти в своем телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

RusDelfi решил выяснить, сколько еще людей из Эстонии воюет в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Было решено начать с поиска тех, у кого, помимо эстонского гражданства, есть еще и российское, ведь так намного проще подписать контракт с Минобороны РФ.