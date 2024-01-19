Новости Эстонии
19.01.2024, 17:10

Журналист RusDelfi Ольга Минник вошла в номинацию премии за лучшую публикацию на русском языке

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Редация Delfi
Редация Delfi
ФОТО: Rene Suurkaev | Delfi Meedia

Журналист RusDelfi Ольга Минник стала номинантом премии Союза медиапредприятий Эстонии за лучшую публикацию на русском языке в 2023 году.

Список номинантов

Ольга Минник (RusDelfi). 25 и 26 сентября на портале RusDelfi вышли два материала в жанре расследовательской журналистики, посвященные движению „Я русский“. „Организатор движения „Я русский“ - преступник-рецидивист, ранее судимый за насилие и мошенничество“ и „Участники движения „Я русский“ - кто они? Ненавистники украинцев, противники ЛГБТ, сторонники России“;

Евгения Зыбина (Rus.ERR) за материалы „Организатор „Молитвы за Украину“ пояснил, на что собирались пожертвования“ (31 мая) и „Организатор майской акции „Молитва за Украину“: на пожертвования купят машину скорой помощи“ (9 декабря);

Алексей Шишкин и Олеся Лагашина („Деловые ведомости) за серию статей про скандального бизнесмена и политика Олега Иванова - ,“В чате только пайщики: лидер Koos Олег Иванов создает секретный кооператив“ (13 февраля), „Олег Иванов на „Фабрике успеха“: сетевой маркетинг, долги, годами ждущие денег партнеры из Эстонии, Иордании и Уганды“ (15 марта), „Вопиющие в пустыне: жители Ближнего Востока и Африки не могут достучаться до Олега Иванова“(18 октября);

Полина Волкова и Екатерина Мереминская („Деловые ведомости“) за статьи „Расследование ДВ: сеть компаний, связанная с Эстонией, снабжает Россию микрочипами“(19 октября), „Я привожу, растамаживаю и доставляю в Москву“. Эксперимент ДВ показал, насколько легко обойти санкции“ (21 ноября).

Всего на премию было представлено 22 работы.

Жюри руководил историк Давид Всевиов. В жюри входили главный редактор Delfi на русском языке Андрей Шумаков, главный редактор „Деловых ведомостей“ Олеся Лагашина, руководитель русскоязычных редакций радио- и веб-новостей ERR Татьяна Гасова, старший партнер коммуникационного бюро KPMS Хенри Кяспер. Олеся Лагашина в голосовании не участвовала.

Премия финансируется издательствами Õhtuleht Kirjastus, Äripäev ja Delfi Meedia

Имя победителя будет объявлено 22 февраля на торжественной церемонии Союза медиапредприятий Эстонии в таллиннском клубе Uus Laine.

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