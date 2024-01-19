Журналист RusDelfi Ольга Минник вошла в номинацию премии за лучшую публикацию на русском языке

Список номинантов

Всего на премию было представлено 22 работы.

Жюри руководил историк Давид Всевиов. В жюри входили главный редактор Delfi на русском языке Андрей Шумаков, главный редактор „Деловых ведомостей“ Олеся Лагашина, руководитель русскоязычных редакций радио- и веб-новостей ERR Татьяна Гасова, старший партнер коммуникационного бюро KPMS Хенри Кяспер. Олеся Лагашина в голосовании не участвовала.

Премия финансируется издательствами Õhtuleht Kirjastus, Äripäev ja Delfi Meedia

Имя победителя будет объявлено 22 февраля на торжественной церемонии Союза медиапредприятий Эстонии в таллиннском клубе Uus Laine.

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