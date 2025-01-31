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31.01.2025, 11:24

Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Дик Баттон

 
Дик Баттон
Дик Баттон
ФОТО: Scanpix

Дику Баттону было 95 лет. Американец был первым фигуристом в мире, кто выполнил двойной аксель и тройной риттбергер.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, американец Дик Баттон умер в возрасте 95 лет. Об этом со ссылкой на Ассоциацию фигурного катания США сообщает AP.

Баттон выиграл золотые медали на Олимпиадах 1948 и 1952 годов, также он побеждал на пяти подряд чемпионатах мира (1948–1952), пишет РБК.

Американец в 1948 году стал первым фигуристом, кому удалось сделать двойной аксель на соревнованиях. Позднее он первым сделал тройной риттбергер.

После завершения карьеры Баттон много лет комментировал фигурное катание на телеканале NBC. В 2015 году его включили в Зал славы спортивного вещания.

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