Умер Реймо Паулберг, первый тренер женской сборной Эстонии по футболу

19 января 2025 года на 66-м году жизни ушёл из жизни Реймо Паулберг, первый главный тренер женской сборной Эстонии по футболу.

Реймо Паулберг родился 14 апреля 1959 года в Пярну, где посвятил свою жизнь футболу как игрок и тренер. Свою карьеру он начал под наставничеством Феликса Вальтера, достигнув уровня молодёжной сборной Эстонской ССР. Уже в 16 лет Паулберг присоединился к команде высшей лиги Эстонской ССР „Пярну Калакомбинаат“, с которой выиграл Кубок Эстонской ССР в 1981 году и дважды становился серебряным призёром чемпионата ЭССР (1978, 1981). Также он выступал за команду „Пярну КЕК“.

В качестве тренера Паулберг сыграл ключевую роль в развитии молодёжного футбола в Пярну. Среди его учеников были такие звёзды эстонского футбола, как Райо Пийроя и Таави Ряхн. В его первой женской группе тренировались будущие игроки национальной сборной Андра Карпин, Варье Паат (Тугим) и Реэлика Вахер. Воспитанники Паулберга неоднократно завоёвывали медали на молодёжных чемпионатах Эстонии, а многие из них продолжили карьеру на профессиональном уровне.

Как тренер женских команд, Паулберг трижды выигрывал чемпионат Эстонии (1994 — Pärnu Central, 1995/1996 и 1996/1997 — Pärnu Central-Sport), завоёвывал серебро (1994/1995 — Pärnu Central-Jõmm) и бронзу (1997/1998 — Pärnu Wiiking). Особо значимым стал его успех в 1994 году, когда он привёл команду к победе в первом чемпионате Эстонии среди женщин.

С 1994 по 1997 год Реймо Паулберг был первым главным тренером женской сборной Эстонии, заложив фундамент для развития женского футбола в стране.

Эстонский футбольный союз глубоко скорбит о потере Реймо Паулберга и выражает свои искренние соболезнования его близким и всей футбольной семье. Его вклад в эстонский футбол навсегда останется в памяти.

За 11 лет, проведенных в составе „Манчестер Юнайтед“, Денис Лоу сыграл 404 матча и забил 237 голов. По количеству голов за клуб шотландец уступает лишь Уэйну Руни (253) и Бобби Чарльтону (249). В составе „красных дьяволов“ Лоу дважды становился чемпионом Англии, а также по разу выигрывал Кубок европейских чемпионов и Кубок Англии.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить