Умерла легенда „Манчестер Юнайтед“ и обладатель „Золотого мяча“ Денис Лоу

17 января ушел из жизни Денис Лоу — легендарный шотландский футболист, обладатель „Золотого мяча“ 1964 года и один из величайших игроков в истории „Манчестер Юнайтед“. Трагическую новость сообщил сам клуб, опубликовав на своем официальном сайте заявление от имени семьи:

„С тяжелым сердцем мы сообщаем вам, что наш отец, Денис Лоу, ушел из жизни. Он стойко боролся с трудностями, но теперь, наконец, обрел покой. Мы выражаем благодарность всем, кто поддерживал и заботился о нем, и особенно тем, кто проявлял свою любовь и внимание в последние годы. Ваша поддержка была для него важна и ценна. Спасибо.“

В последние годы жизни Денис Лоу боролся с тяжелыми заболеваниями. В 2021 году у него была диагностирована болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция. Несмотря на усилия врачей и неустанную поддержку близких, его состояние постепенно ухудшалось. Лоу ушел на 84-м году жизни, не дожив всего несколько недель до своего следующего дня рождения.

Денис Лоу, родом из Абердина, начал свою карьеру в „Хаддерсфилде“, а затем играл за „Манчестер Сити“ и итальянский „Торино“. В 1962 году он присоединился к „Манчестер Юнайтед“, где стал настоящей легендой клуба, заслужив признание как один из величайших игроков в его истории.

За 11 лет, проведенных в составе „Манчестер Юнайтед“, Денис Лоу сыграл 404 матча и забил 237 голов. По количеству голов за клуб шотландец уступает лишь Уэйну Руни (253) и Бобби Чарльтону (249). В составе „красных дьяволов“ Лоу дважды становился чемпионом Англии, а также по разу выигрывал Кубок европейских чемпионов и Кубок Англии.

В 1964 году Денис Лоу стал обладателем одной из самых престижных наград мирового футбола — „Золотого мяча“, став единственным шотландцем, который удостоился этой чести.

В сборной Шотландии Денис Лоу провел 55 матчей, забив 30 голов, и разделяет звание лучшего бомбардира национальной команды с Кенни Далглишем. На клубном уровне он был частью знаменитой „святой троицы“ „Манчестер Юнайтед“, вместе с Джорджем Бестом и Бобби Чарльтоном. Эта тройка стала символом „МЮ“ 60-х годов, и после завершения своей карьеры Лоу оставался последним из этого легендарного трио.

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