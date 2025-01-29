Хоккеист сборной Германии умер от рака в 26 лет

Нападающий берлинского „Айсберена“ и сборной Германии Тобиас Эдер умер в возрасте 26 лет от онкологического заболевания. Об этом сообщается на сайте немецкого хоккейного клубаш, передает РБК.

“Нападающий скончался от осложнений, вызванных раком. Наши глубочайшие соболезнования его семье, невесте, друзьям и всем, кто знал и любил его. Наши мысли с ними в это трудное время“, — говорится в сообщении.

Эдер выступал за „Айсберен“ с 2023 года. В прошлом сезоне он выиграл с командой чемпионат Германии и впервые сыграл на чемпионате мира. На турнире в Чехии Эдер забросил одну шайбу в трех встречах, немцы вылетели в 1/4 финала. Всего в прошлом сезоне Эдер провел за „Айсберен“ 52 матча и набрал 31 (22+9) очко.

За сборную Германии на счету Эдера в общей сложности 27 матчей и 9 (5+4) очков.

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