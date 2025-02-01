01.02.2025, 09:37
Через неделю мы откроем новую страницу в истории страны. Что означает выход из российского частотного диапазона?(51)
ФОТО: | Delfi Meedia
Через неделю в истории Эстонии произойдет важное событие — 8 февраля мы отключимся от российской электросистемы. О том, что это значит, как выглядит в реальности, пишет Delfi Ärileht.
Страны Балтии уже несколько лет не покупают электроэнергию у России и не продают ее в Россию, однако продолжали работать в системе, в которой частоту регулирует восточный сосед. Мы все еще зависим от России в плане обеспечения стабильности нашей электросистемы.
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