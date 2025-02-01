Новости Эстонии
01.02.2025, 15:32

„Я испытываю беспокойство“. Депутат Рийгикогу поинтересовался у премьера об отношениях Эстонии с США

 (30)
Телефонные разговоры Каи Каллас и Маргуса Цахкна с Марко Рубио состоялись, но депутат Рийгикогу отметил, что создаётся впечатление, будто эстонские политики говорили с автоответчиком.
Телефонные разговоры Каи Каллас и Маргуса Цахкна с Марко Рубио состоялись, но депутат Рийгикогу отметил, что создаётся впечатление, будто эстонские политики говорили с автоответчиком.
ФОТО: Margus Pahv/ Rauno Volmar/Elizabeth Frantz | Коллаж Delfi/Scanpix

Депутат Райн Эплер (EKRE) на инфочасе в Рийгикогу поинтересовался у премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ), насколько хорошо налажены контакты между Эстонией и новой администрацией США.

„Я испытываю некоторое беспокойство и объясню почему. Например, появилась информация о том, что наш министр иностранных дел, в отличие от министров Латвии и Литвы, столкнулся с „конфликтом в расписании“ и изначально не смог провести разговор с госсекретарём США, хотя в итоге этот разговор всё же состоялся“, — указал Эплер.

Депутат заявил, что у него сложилось впечатление, будто информация о данном разговоре была подана односторонне. „Обычно после подобных бесед сообщается о позиции обеих сторон либо упоминается, если одна из них что-то умолчала“, — отметил Эплер. Он сослался на пресс-релиз МИД Эстонии, подчеркнув, что после его прочтения создаётся ощущение, будто министр Маркус Цахкна разговаривал с автоответчиком. „В сообщении подробно излагались слова Цахкна, но не было ни упоминания о присутствии Рубио, ни информации о его реакции“, — добавил депутат.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (30)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии