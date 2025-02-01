01.02.2025, 15:32
„Я испытываю беспокойство“. Депутат Рийгикогу поинтересовался у премьера об отношениях Эстонии с США(30)
ФОТО: | Коллаж Delfi/Scanpix
Депутат Райн Эплер (EKRE) на инфочасе в Рийгикогу поинтересовался у премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ), насколько хорошо налажены контакты между Эстонией и новой администрацией США.
„Я испытываю некоторое беспокойство и объясню почему. Например, появилась информация о том, что наш министр иностранных дел, в отличие от министров Латвии и Литвы, столкнулся с „конфликтом в расписании“ и изначально не смог провести разговор с госсекретарём США, хотя в итоге этот разговор всё же состоялся“, — указал Эплер.
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