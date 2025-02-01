„Я испытываю беспокойство“. Депутат Рийгикогу поинтересовался у премьера об отношениях Эстонии с США

„Я испытываю некоторое беспокойство и объясню почему. Например, появилась информация о том, что наш министр иностранных дел, в отличие от министров Латвии и Литвы, столкнулся с „конфликтом в расписании“ и изначально не смог провести разговор с госсекретарём США, хотя в итоге этот разговор всё же состоялся“, — указал Эплер.

Депутат заявил, что у него сложилось впечатление, будто информация о данном разговоре была подана односторонне. „Обычно после подобных бесед сообщается о позиции обеих сторон либо упоминается, если одна из них что-то умолчала“, — отметил Эплер. Он сослался на пресс-релиз МИД Эстонии, подчеркнув, что после его прочтения создаётся ощущение, будто министр Маркус Цахкна разговаривал с автоответчиком. „В сообщении подробно излагались слова Цахкна, но не было ни упоминания о присутствии Рубио, ни информации о его реакции“, — добавил депутат.