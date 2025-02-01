Что будет с трамвайной линией в Пельгуранд? Жители: горуправа полностью проигнорировала наши пожелания. Осиновский: чтобы изменить маршрут, нужны веские причины

В конце прошлого года Таллиннская горуправа обратилась к квартирным товариществам с просьбой высказать мнение о строительстве трамвайной линии в Пельгуранд. Тогда стало ясно, что большинство жителей не поддерживают проект. В понедельник, 27 января, в Общественном центре Пыхья-Таллинна местные жители вновь выразили свое недовольство. Cобралось так много людей, что не всем хватило места.