01.02.2025, 08:00
Что будет с трамвайной линией в Пельгуранд? Жители: горуправа полностью проигнорировала наши пожелания. Осиновский: чтобы изменить маршрут, нужны веские причины
ФОТО: tallinn.ee
В конце прошлого года Таллиннская горуправа обратилась к квартирным товариществам с просьбой высказать мнение о строительстве трамвайной линии в Пельгуранд. Тогда стало ясно, что большинство жителей не поддерживают проект. В понедельник, 27 января, в Общественном центре Пыхья-Таллинна местные жители вновь выразили свое недовольство. Cобралось так много людей, что не всем хватило места.
Председатель районного совета Пыхья-Таллинна Андрей Биров, присутствовавший на общественном обсуждении, выражает недоумение: горуправа полностью проигнорировала пожелания людей.
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