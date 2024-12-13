Новости Эстонии
13.12.2024, 10:51

„Из-за трех человек хотят пустить трамвай за 20 миллионов“. Жители Штромки протестуют против строительства новой трамвайной ветки

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Трамвай до пляжа Штрооми хотят запустить к 2029 году
Трамвай до пляжа Штрооми хотят запустить к 2029 году
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В начале декабря в группе Facebook, посвященной жизни района Копли, появился пост о строительстве трамвайной линии в Пельгуранд. Многие жители, чьи дома окажутся рядом с новым маршрутом, выступают против этого проекта. Они считают, что трамвай нарушит тишину и может даже угрожать безопасности их домов.

Два года назад был проведен анализ пяти возможных трамвайных маршрутов по улицам Лийвалайа, Ярве, Пельгуранна, Каларанна и в сторону Таллиннской больницы.

Наиболее перспективным признан маршрут в Пельгуранд, поскольку Пыхья-Таллинн – одна из самых динамично развивающихся частей города с высоким потенциалом для трамвайного сообщения. Однако среди горожан этот проект вызвал неоднозначную реакцию.

„Я прямо на трамвайных путях живу“, – комментирует RusDelfi член правления квартирного товарищества на Пухангу, 87 Анатолий Минин.

Пока возле его дома, конечно, еще нет никаких путей, однако именно там, согласно планам городских властей, к 2029 году должен пройти новый трамвайный маршрут. Для этого Министерство климата при поддержке Евросоюза выделило Таллинну около 20 миллионов евро. А с учетом средств, предоставленных городом, общий объем инвестиций превысит 28 миллионов евро.

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