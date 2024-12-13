„Из-за трех человек хотят пустить трамвай за 20 миллионов“. Жители Штромки протестуют против строительства новой трамвайной ветки

Два года назад был проведен анализ пяти возможных трамвайных маршрутов по улицам Лийвалайа, Ярве, Пельгуранна, Каларанна и в сторону Таллиннской больницы.

Наиболее перспективным признан маршрут в Пельгуранд, поскольку Пыхья-Таллинн – одна из самых динамично развивающихся частей города с высоким потенциалом для трамвайного сообщения. Однако среди горожан этот проект вызвал неоднозначную реакцию.

Пока возле его дома, конечно, еще нет никаких путей, однако именно там, согласно планам городских властей, к 2029 году должен пройти новый трамвайный маршрут. Для этого Министерство климата при поддержке Евросоюза выделило Таллинну около 20 миллионов евро. А с учетом средств, предоставленных городом, общий объем инвестиций превысит 28 миллионов евро.