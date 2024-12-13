„Из-за трех человек хотят пустить трамвай за 20 миллионов“. Жители Штромки протестуют против строительства новой трамвайной ветки(35)
В начале декабря в группе Facebook, посвященной жизни района Копли, появился пост о строительстве трамвайной линии в Пельгуранд. Многие жители, чьи дома окажутся рядом с новым маршрутом, выступают против этого проекта. Они считают, что трамвай нарушит тишину и может даже угрожать безопасности их домов.
Два года назад был проведен анализ пяти возможных трамвайных маршрутов по улицам Лийвалайа, Ярве, Пельгуранна, Каларанна и в сторону Таллиннской больницы.
Наиболее перспективным признан маршрут в Пельгуранд, поскольку Пыхья-Таллинн – одна из самых динамично развивающихся частей города с высоким потенциалом для трамвайного сообщения. Однако среди горожан этот проект вызвал неоднозначную реакцию.
„Я прямо на трамвайных путях живу“, – комментирует RusDelfi член правления квартирного товарищества на Пухангу, 87 Анатолий Минин.