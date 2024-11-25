Таллинн пустит трамвай в Пельгуранд. Мэр: „в этом десятилетии новые трамвайные пути проложим только по улице Лийвалайа и в Пельгуранд“

Как сообщил столичный мэр Евгений Осиновский, два года назад было проведено исследование пяти трамвайных маршрутов, которые могли бы пройти по улицам Лийвалайа, Ярве, Пельгуранна, Каларанна и в направлении Таллиннской больницы.