Новости Эстонии
25.11.2024, 18:40

Таллинн пустит трамвай в Пельгуранд. Мэр: „в этом десятилетии новые трамвайные пути проложим только по улице Лийвалайа и в Пельгуранд“

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Мэр Таллинна Евгений Осиновский.
Мэр Таллинна Евгений Осиновский.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Сегодня, 25 ноября, мэр Таллинна Евгений Осиновский (СДП) и министр инфраструктуры Владимир Свет (СДП) представили план строительства трамвайных путей в Пельгуранд. Министерство климата при поддержке Евросоюза выделит на строительство 20 миллионов евро.

Как сообщил столичный мэр Евгений Осиновский, два года назад было проведено исследование пяти трамвайных маршрутов, которые могли бы пройти по улицам Лийвалайа, Ярве, Пельгуранна, Каларанна и в направлении Таллиннской больницы.

Наибольший положительный эффект имел бы маршрут в направлении микрорайона Пельгуранд, так как Пыхья-Таллинн является наиболее быстро развивающейся частью города, и потенциал использования трамвая там будет высоким.

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