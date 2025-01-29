ЧП и криминал
29.01.2025, 15:57

Полиция задержала в Валга представлявшего опасность молодого человека с ножом

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RusDelfi
Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Сегодня днем полиция разыскивала в Валга 18-летнего Константина, который имеел при себе большой кухонный нож. Молодой человек мог представлять опасность и для самого себя, и для окружающих.

Как рассказал представитель Юго-восточного полицейского участка Арво Турба, молодой человек задержан.

„Получив информацию, полиция начала масштабные поиски молодого человека. Поскольку было известно, что мужчина может представлять опасность как для себя, так и для окружающих, к его поискам были привлечены группа беспилотников, кинологи со служебными собаками и несколько патрулей. Полиция проверила промышленные зоны улицы Тамме, близлежащий лес, железнодорожную станцию и находящиеся в этом районе магазины. Также были просмотрены записи с городских камер, чтобы определить, не попадался ли мужчина на видео“.

Пока полиция проверяла различные районы города, поступило несколько сообщений о том, где Константина видели. В ходе проверки последнего сообщения полиция задержала молодого человека примерно в пяти километрах от города на шоссе Выру-Валга.

Мужчину задержали. При нем нашли нож, однако агрессии Константин не проявлял. Молодого человека передали в руки медиков.

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RusDelfi
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