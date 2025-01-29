Полиция задержала в Валга представлявшего опасность молодого человека с ножом(7)
Как рассказал представитель Юго-восточного полицейского участка Арво Турба, молодой человек задержан.
„Получив информацию, полиция начала масштабные поиски молодого человека. Поскольку было известно, что мужчина может представлять опасность как для себя, так и для окружающих, к его поискам были привлечены группа беспилотников, кинологи со служебными собаками и несколько патрулей. Полиция проверила промышленные зоны улицы Тамме, близлежащий лес, железнодорожную станцию и находящиеся в этом районе магазины. Также были просмотрены записи с городских камер, чтобы определить, не попадался ли мужчина на видео“.
Пока полиция проверяла различные районы города, поступило несколько сообщений о том, где Константина видели. В ходе проверки последнего сообщения полиция задержала молодого человека примерно в пяти километрах от города на шоссе Выру-Валга.
Мужчину задержали. При нем нашли нож, однако агрессии Константин не проявлял. Молодого человека передали в руки медиков.