29.01.2025, 10:55
Мужчина, убивший своего друга в Ласнамяэ, отправится на 13 лет за решетку(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Евгений Нуртдинов, который убил своего собутыльника топором, а через несколько дней поджег его квартиру, пытался оправдать свои действия самообороной.
В понедельник, 27 января, 40-летний Евгений Нуртдинов был признан виновным в совершенном в начале прошлого года убийстве, поджоге чужого имущества, систематических кражах и грубом нарушении общественного порядка с применением насилия.
Уже подписаны?