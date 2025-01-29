Мужчина, убивший своего друга в Ласнамяэ, отправится на 13 лет за решетку

В понедельник, 27 января, 40-летний Евгений Нуртдинов был признан виновным в совершенном в начале прошлого года убийстве, поджоге чужого имущества, систематических кражах и грубом нарушении общественного порядка с применением насилия.

Согласно обвинению, Нуртдинов нанес своему другу Сергею в его доме в Ласнамяэ удары, в том числе различными частями топора, с намерением убить его. От полученных травм Сергей скончался на месте происшествия.