ЧП и криминал
29.01.2025, 10:55

Мужчина, убивший своего друга в Ласнамяэ, отправится на 13 лет за решетку

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В ближайшее время Нуртдинову свободы не видать.
В ближайшее время Нуртдинову свободы не видать.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Евгений Нуртдинов, который убил своего собутыльника топором, а через несколько дней поджег его квартиру, пытался оправдать свои действия самообороной.

В понедельник, 27 января, 40-летний Евгений Нуртдинов был признан виновным в совершенном в начале прошлого года убийстве, поджоге чужого имущества, систематических кражах и грубом нарушении общественного порядка с применением насилия.

Согласно обвинению, Нуртдинов нанес своему другу Сергею в его доме в Ласнамяэ удары, в том числе различными частями топора, с намерением убить его. От полученных травм Сергей скончался на месте происшествия.

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