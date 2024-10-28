28.10.2024, 20:30
Начался процесс о жестоком убийстве в Ласнамяэ: подсудимый зарубил жертву топором и сжег труп
ФОТО: | Delfi Meedia
Прокуратура обвиняет Евгения Нуртдинова в убийстве, совершенном в начале года, а также в поджоге спустя неделю после убийства тела и помещения, где оно находилось. Кроме того, подсудимому предъявлены обвинения в кражах.
Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет 40-летнего Евгения Нуртдинова в убийстве, совершенном в начале этого года, поджоге чужого имущества, систематических кражах, а также в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия.
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