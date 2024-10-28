Начался процесс о жестоком убийстве в Ласнамяэ: подсудимый зарубил жертву топором и сжег труп

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет 40-летнего Евгения Нуртдинова в убийстве, совершенном в начале этого года, поджоге чужого имущества, систематических кражах, а также в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия.

„Согласно обвинению, 40-летний мужчина в Ласнамяэ несколько раз ударил потерпевшего в квартире жертвы с намерением его убить, удары наносились с использованием различных частей топора. Потерпевший скончался от полученных травм на месте преступления, — сообщил прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Лаури Йыги. - Менее чем через неделю рано утром обвиняемый вернулся к трупу и поджег его, а также комнату с помощью горючей жидкости“.