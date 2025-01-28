Цахкна в телефонном разговоре с госсекретарем США: победа Украины в войне укрепит нашу безопасность и экономику

В беседе Цахкна поздравил своего американского коллегу с назначением и выразил готовность к тесному сотрудничеству в интересах обеих стран и укреплению трансатлантических отношений.

Министры иностранных дел обсудили политическое и экономическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности между Эстонией и США, проблемы в сфере международной безопасности и агрессию России против Украины.

„Победа Украины в жестокой и неоправданной агрессивной войне, развязанной Россией, укрепит как безопасность Европы и США, так и экономику“, - сказал Цахкна, добавив, что поэтому важно, с одной стороны, продолжать военную поддержку Украины, а с другой - лишить Россию экономических средств для продолжения войны, в том числе за счет сокращения доходов от российской нефти. „Экономика России и так находится в очень плохом состоянии. Победа Украины приблизится, если мы еще больше усилим экономическое давление“.

Говоря о трансатлантических отношениях, Цахкна подчеркнул, что Европе и США необходимо держаться вместе, чтобы успешно противостоять становящемуся все более стратегическим сотрудничеству между авторитарными режимами и всем другим испытаниям, стоящим перед демократическим миром.

„Агрессия России и участие северокорейских солдат в боевых действиях на европейской территории доказывают, что безопасность в Северной Америке, Европе и Тихоокеанском регионе тесно взаимосвязана, - сказал Цахкна. - Ухудшение сотрудничества между Россией и ее партнерами, которые поддерживают ее в военных действиях, необходимо для безопасности всего демократического мира“.

В телефонном разговоре министр иностранных дел Эстонии также вспомнил о встрече с Рубио в Вашингтоне, когда Цахкна еще был министром обороны. Говоря о вопросах обороны, Цахкна сказал, что Эстония очень серьезно относится к своей защите, и правительство намерено увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП. Вместе с тем Цахкна отметил вклад США в обеспечение безопасности Эстонии.

В ходе телефонного разговора Цахкна и Рубио также обсудили развитие экономического сотрудничества между Эстонией и США, особенно в области энергетики.

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