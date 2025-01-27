Телефонный разговор между Цахкна и госсекретарем США отложен из-за конфликта расписаний

„Телефонный разговор министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна с государственным секретарем США Марко Рубио был запланирован на минувшую пятницу, но из-за неожиданного конфликта расписаний он не состоялся. Разговор запланирован на ближайшие дни“, - сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Бретти Сарапуу.

На прошлой неделе Рубио провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Латвии Байбой Бразе и главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом. Также американский госсекретарь уже поговорил с министром иностранных дел Дании Ларсом Лекке Расмуссеном, главой МИД Польши Радеком Сикорским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио подписал указ, приостанавливающий на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи, в том числе поддержки Украины.

Согласно документу, который попал в распоряжение POLITICO, сотрудники Госдепартамента должны издать „приказы о прекращении работы“ почти всех „существующих программ иностранной помощи“. Это решение вступает в силу немедленно и может коснуться уже утвержденных программ, в частности военной помощи Украине, пишет „Украинская правда“.

„Государственный секретарь Марко Рубио в пятницу издал новые указания, которые останавливают расходы на большинство действующих программ иностранной помощи на 90 дней. Распоряжение, которое шокировало чиновников Государственного департамента, похоже, касается и финансирования военной помощи Украине“.

В телеграмме, с которой ознакомились журналисты Reuters, и которая разработана отделом внешней помощи Департамента США и одобрена госсекретарем Рубио, говорится об исключениях для военного финансирования Израиля и Египта. Другие страны в телеграмме не упоминаются, отмечает Reuters.

„Один нынешний чиновник Государственного департамента, а также двое бывших чиновников администрации Байдена заявили, что эта пауза, похоже, остановит помощь ключевым союзникам, таким как Украина, Иордания и Тайвань“, пишет POLITICO.