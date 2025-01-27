Телефонный разговор между Цахкна и госсекретарем США отложен из-за конфликта расписаний(8)
„Телефонный разговор министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна с государственным секретарем США Марко Рубио был запланирован на минувшую пятницу, но из-за неожиданного конфликта расписаний он не состоялся. Разговор запланирован на ближайшие дни“, - сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Бретти Сарапуу.
На прошлой неделе Рубио провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Латвии Байбой Бразе и главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом. Также американский госсекретарь уже поговорил с министром иностранных дел Дании Ларсом Лекке Расмуссеном, главой МИД Польши Радеком Сикорским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио подписал указ, приостанавливающий на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи, в том числе поддержки Украины.
Согласно документу, который попал в распоряжение POLITICO, сотрудники Госдепартамента должны издать „приказы о прекращении работы“ почти всех „существующих программ иностранной помощи“. Это решение вступает в силу немедленно и может коснуться уже утвержденных программ, в частности военной помощи Украине, пишет „Украинская правда“.
„Государственный секретарь Марко Рубио в пятницу издал новые указания, которые останавливают расходы на большинство действующих программ иностранной помощи на 90 дней. Распоряжение, которое шокировало чиновников Государственного департамента, похоже, касается и финансирования военной помощи Украине“.
В телеграмме, с которой ознакомились журналисты Reuters, и которая разработана отделом внешней помощи Департамента США и одобрена госсекретарем Рубио, говорится об исключениях для военного финансирования Израиля и Египта. Другие страны в телеграмме не упоминаются, отмечает Reuters.
„Один нынешний чиновник Государственного департамента, а также двое бывших чиновников администрации Байдена заявили, что эта пауза, похоже, остановит помощь ключевым союзникам, таким как Украина, Иордания и Тайвань“, пишет POLITICO.
Представитель Агентства США по международному развитию (USAID) сообщил Reuters, что сотрудникам, ответственным за проекты в Украине, было приказано остановить всю работу. „Среди замороженных проектов – поддержка школ и помощь в сфере здравоохранения, в частности, неотложная помощь матерям и вакцинация детей“, – говорит чиновник.
„В Пентагоне мне говорят обратное, что этот указ военной поддержки не касается. Подозреваю, речь может идти о программе FMF, но заложенные средства на поддержку Украины давно потратили“, – сообщил корреспондент издания „Голос Америки“ Остап Яриш в социальной сети X.
Бывший сотрудник USAID Джереми Кониндик, который сейчас является президентом Refugees International, сказал Reuters, что „это убьет людей“, если приказ будет „реализован так, как написано в той телеграмме“.
„Нельзя рассматривать это как добросовестную попытку искренне пересмотреть эффективность программ иностранной помощи. Это просто разрушительная пуля, чтобы сломать как можно больше вещей“, – сказал Кониндик.