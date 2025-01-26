Квартирные товарищества Ида-Вирумаа ищут применение квартирам, которые бросили россияне

Проблема с недвижимостью, принадлежащей жителям России, обострилась после начала войны в Украине, так как из-за санкций и визовых ограничений владельцы больше не могли заботиться о своих квартирах в Эстонии и оплачивать счета. Сейчас у товариществ появилась возможность обратиться в суд для решения проблемы.

„Как только эстонские суды видят, что владелец квартиры - житель России, они сразу же передают квартиру либо в управление квартирному товариществу, либо, если доказать суду необходимость продажи, товарищество может продать квартиру,“ - рассказал председатель нескольких квартирных товариществ в Кивиыли Саркис Татевосян.

Председатель ассоциации руководителей квартирных товариществ в Кохтла-Ярве Раиса Варес признает, что дело сдвинулось с мертвой точки, но с момента судебного решения до продажи проходит как минимум полгода, и не всегда продажа квартиры может быть успешной.

„В основном эти квартиры непригодны для проживания, и с ними ничего нельзя сделать. Очевидно, что товарищество не будет вкладывать свои средства в ремонт квартиры, чтобы потом продать ее,“ - отметила Варес.

Еще в начале 2023 года россияне, которые владеют недвижимостью в Эстонии, создали петицию: просили сделать исключение из запрета на въезд в страну, введенного в августе 2022 года. И хотя необходимые голоса удалось собрать за две недели, Рийгикогу петицию рассмотрел и отказал. Владельцы недвижимости обратились к президенту, в МИД и к премьер-министру с предложением сделать исключение для такой категории россиян.

Напомним, что в конце мая 2023 года Конституционная комиссия Рийгикогу отклонила петицию о снятии ограничений на въезд с граждан России, владеющих недвижимостью в Эстонии. В решении конституционной комиссии говорилось, что „поставленную в обращении проблему стоит решить иным путем“.