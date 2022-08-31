31.08.2022, 07:23
„После всех санкций хочется пойти голосовать за Путина“. Владеющие недвижимостью в Эстонии россияне не могут попасть в свои квартиры(43)
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В Эстонии гражданам России принадлежит больше сорока тысяч объектов недвижимости. Большинство владельцев имеют вид на жительство, но почти 4,5 тысячи нуждаются в визе. Запрет на въезд в Эстонию для граждан России, имеющих выданную в Эстонии шенгенскую визу и владеющих недвижимостью в Эстонии, вступил 18 августа. Из-за санкций приехать в свои эстонские квартиры и дома россияне сейчас не могут. RusDelfi поговорил с владельцем, для которого возможность посетить свою собственность в Эстонии становится все сложнее.