Новости Эстонии
31.08.2022, 07:23

„После всех санкций хочется пойти голосовать за Путина“. Владеющие недвижимостью в Эстонии россияне не могут попасть в свои квартиры

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Россиянка приобрела квартиру в Эстонии в 2021 году
Россиянка приобрела квартиру в Эстонии в 2021 году
ФОТО: личный архив

В Эстонии гражданам России принадлежит больше сорока тысяч объектов недвижимости. Большинство владельцев имеют вид на жительство, но почти 4,5 тысячи нуждаются в визе. Запрет на въезд в Эстонию для граждан России, имеющих выданную в Эстонии шенгенскую визу и владеющих недвижимостью в Эстонии, вступил 18 августа. Из-за санкций приехать в свои эстонские квартиры и дома россияне сейчас не могут. RusDelfi поговорил с владельцем, для которого возможность посетить свою собственность в Эстонии становится все сложнее.

Женщина уверена, что все санкции, которые Евросоюз принимает в отношении Российской Федерации, не работают.

„Живя в России, я вижу, что с каждым новым пакетом санкций рейтинг нашей действующей власти растет на несколько пунктов, — рассказывает Юлия. — Мне кажется, за столько лет люди могли бы изучить историю России, русских людей и русской души, должны были бы знать: чем хуже вы делаете русским людям, тем больше они начинают любить свою власть. Поэтому все, что сейчас делает Эстония, это просто в прямом виде вода на мельницу Владимира Владимировича Путина. Могу сказать за себя и за близких людей: когда в феврале все началось, мы были против войны. Мы и сейчас против войны. Но после всех европейских санкций у меня рука чешется, чтобы на следующих выборах пойти голосовать за Путина. Потому что он так людей не кидает“.

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