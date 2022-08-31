„После всех санкций хочется пойти голосовать за Путина“. Владеющие недвижимостью в Эстонии россияне не могут попасть в свои квартиры

„Живя в России, я вижу, что с каждым новым пакетом санкций рейтинг нашей действующей власти растет на несколько пунктов, — рассказывает Юлия. — Мне кажется, за столько лет люди могли бы изучить историю России, русских людей и русской души, должны были бы знать: чем хуже вы делаете русским людям, тем больше они начинают любить свою власть. Поэтому все, что сейчас делает Эстония, это просто в прямом виде вода на мельницу Владимира Владимировича Путина. Могу сказать за себя и за близких людей: когда в феврале все началось, мы были против войны. Мы и сейчас против войны. Но после всех европейских санкций у меня рука чешется, чтобы на следующих выборах пойти голосовать за Путина. Потому что он так людей не кидает“.