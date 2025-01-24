Каждый четвертый житель Эстонии является инвестором: как наши люди спасают свои деньги от инфляции?(6)
28% жителей Эстонии предпочитают хотя бы частично инвестировать средства, остающиеся после покрытия необходимых расходов. Молодые люди проявляют больше интереса к инвестициям по сравнению с пожилыми, показало исследование, проведенное Kantar Emor по заказу банка LHV.
Наибольшая доля тех, кто хочет инвестировать и делать сбережения, наблюдается в возрастной группе 16–24 лет (40%) и 25–34 лет (38%), самый низкий показатель отмечается среди пожилых людей (50+ года).
По словам главы сообщества инвесторов LHV Нелли Янсон, результаты исследования свидетельствую о росте финансовой грамотности людей всех возрастов, но в особенности молодежи. „Инфляция съедает покупательную способность денег, поэтому важно задуматься об инвестировании своих накоплений. Простое хранение сбережений на банковском счете или в виде наличных приводит к их постепенному обесцениванию“, - пояснила Янсон. Она добавила, что инвестиции являются одним из наиболее эффективных способов увеличения сбережений в долгой перспективе. „Время - лучший союзник инвестора. Благодаря сложному проценту даже небольшие стабильные инвестиции могут существенно повысить финансовую уверенность. Неожиданности - неотъемлемая часть жизни, и большая финансовая „подушка“ позволяет лучше справляться с ними в любом возрасте“, - отметила Янсон.
Среди тех, кто уже инвестирует, 53% отдают предпочтение акциям. Далее следуют срочные вклады (41%), третья пенсионная ступень (39%), индексные фонды (31%) и недвижимость (28%). В эти же категории активов респонденты планируют продолжать инвестировать в ближайшие шесть месяцев.
Янсон отметила, что интерес жителей Эстонии к составлению личного портфеля акций остается высоким, а популярность индексных фондов продолжает расти. „Особенно радует, что третья пенсионная ступень, как один из самых налогово-эффективных способов инвестирования, набирает популярность“, - добавила она. Янсон также призвала ещё активнее использовать инвестиционные возможности с налоговыми льготами. Например, с прошлого года появилась возможность увеличить взносы во вторую пенсионную ступень с прежних 2% до 4% или 6% от брутто-зарплаты.
Среди опрошенных, кто делает сбережения, но не инвестирует их, главной причиной отказа от инвестирования была названа сложность этой сферы. Также люди опасаются потерять деньги. По мнению Янсон, консервативность может быть скорее преимуществом для начинающих инвесторов, так как помогает избегать излишнего риска.
Уровень риска у различных активов сильно различается, и новичкам стоит начинать с самых безопасных инструментов. „Часто люди завышают ожидания к самим себе, будто бы для успеха нужно „угадать“ с покупкой акций какой-либо компании. На деле же для начинающего инвестора лучшим выбором являются индексные фонды. Они позволяют одновременно инвестировать в разные акции, снижая риски“, - рекомендует Янсон. Она также посоветовала ознакомиться с инвестиционными услугами, предлагаемыми на рынке. Например, существуют решения, при которых инвестор регулярно делает подходящие взносы на специальный счет роста, а операции с ценными бумагами выполняются специалистами банка в рамках заданных параметров.
Янсон подчеркнула, что перед тем как начать инвестировать, важно изучить основные правила, определить свою готовность к риску и установить реалистичные цели, которые будут поддерживать мотивацию. „Это создаст надежный фундамент для дальнейшего планирования вашего инвестиционного пути и формирования стратегии. Последовательность - это ключ к стабильности в будущем“, - заключила Янсон.