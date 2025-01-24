Каждый четвертый житель Эстонии является инвестором: как наши люди спасают свои деньги от инфляции?

Наибольшая доля тех, кто хочет инвестировать и делать сбережения, наблюдается в возрастной группе 16–24 лет (40%) и 25–34 лет (38%), самый низкий показатель отмечается среди пожилых людей (50+ года).

По словам главы сообщества инвесторов LHV Нелли Янсон, результаты исследования свидетельствую о росте финансовой грамотности людей всех возрастов, но в особенности молодежи. „Инфляция съедает покупательную способность денег, поэтому важно задуматься об инвестировании своих накоплений. Простое хранение сбережений на банковском счете или в виде наличных приводит к их постепенному обесцениванию“, - пояснила Янсон. Она добавила, что инвестиции являются одним из наиболее эффективных способов увеличения сбережений в долгой перспективе. „Время - лучший союзник инвестора. Благодаря сложному проценту даже небольшие стабильные инвестиции могут существенно повысить финансовую уверенность. Неожиданности - неотъемлемая часть жизни, и большая финансовая „подушка“ позволяет лучше справляться с ними в любом возрасте“, - отметила Янсон.

Среди тех, кто уже инвестирует, 53% отдают предпочтение акциям. Далее следуют срочные вклады (41%), третья пенсионная ступень (39%), индексные фонды (31%) и недвижимость (28%). В эти же категории активов респонденты планируют продолжать инвестировать в ближайшие шесть месяцев.

Янсон отметила, что интерес жителей Эстонии к составлению личного портфеля акций остается высоким, а популярность индексных фондов продолжает расти. „Особенно радует, что третья пенсионная ступень, как один из самых налогово-эффективных способов инвестирования, набирает популярность“, - добавила она. Янсон также призвала ещё активнее использовать инвестиционные возможности с налоговыми льготами. Например, с прошлого года появилась возможность увеличить взносы во вторую пенсионную ступень с прежних 2% до 4% или 6% от брутто-зарплаты.