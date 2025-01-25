Новости Эстонии
25.01.2025, 14:50

Налоговый департамент разослал предупреждения эстонским компаниям: у вас может быть обязанность по уплате налога

 
Более чем 24 000 компаний получили уведомление от Налогово-таможенного департамента Эстонии.
Более чем 24 000 компаний получили уведомление от Налогово-таможенного департамента Эстонии.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Вчера, 24 января, Налогово-таможенный департамент Эстонии разослал по электронной почте уведомление более чем 24 000 компаний, у которых, возможно, с 1 января могло возникнуть обязательство зарегистрироваться как плательщик налога с оборота.

С 1 января 2025 года зарегистрироваться в качестве плательщика НСО обязаны и те компании, у которых в порог оборота в 40 000 евро входят:

  • оборот от товаров и услуг, включая облагаемые по ставке 0%, за исключением продажи основного имущества;

  • оборот от сделок с недвижимостью, за исключением продажи основного имущества и случайных сделок;

  • оборот от страховых и финансовых услуг, за исключением случайных сделок.

Порог в 40 000 евро для регистрации плательщиком НСО включает только возникший в Эстонии оборот. Если общий оборот компании является освобожденным от НСО или облагается по нулевой и не включает внутрисоюзный оборот, то регистрация не требуется, независимо от суммы оборота.

Подробнее о расчете порогового значения для регистрации плательщиком НСО, вступившего в силу с 1 января 2025 года, можно прочитать на сайте Налогово-таможенного департамента.

Что имеется в виду под случайными сделками компании?

  • Случайной сделкой считается сделка, которая не связана с основной деятельностью налогоплательщика, то есть его ежедневным бизнесом.

  • Случайность нельзя оценивать только по частоте сделок, их сумме или доле. Как правило, сделка считается случайной, если компания инвестировала свободные средства, выдала кредит и т. п., но изначально была создана для другой деятельности.

  • Пример: сделака считается случайной, если ценные бумаги продает компания, которая изначально купила их с целью инвестирования, но при этом сделки с ценными бумагами не являются ее основной деятельностью.

  • Выдача кредита считается случайной сделкой, если предоставление кредитов не является основной деятельностью компании.

Источник: Maksu- ja tolliamet

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