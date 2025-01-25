Налоговый департамент разослал предупреждения эстонским компаниям: у вас может быть обязанность по уплате налога

С 1 января 2025 года зарегистрироваться в качестве плательщика НСО обязаны и те компании, у которых в порог оборота в 40 000 евро входят:

оборот от товаров и услуг, включая облагаемые по ставке 0%, за исключением продажи основного имущества;

оборот от сделок с недвижимостью, за исключением продажи основного имущества и случайных сделок;

оборот от страховых и финансовых услуг, за исключением случайных сделок.

Порог в 40 000 евро для регистрации плательщиком НСО включает только возникший в Эстонии оборот. Если общий оборот компании является освобожденным от НСО или облагается по нулевой и не включает внутрисоюзный оборот, то регистрация не требуется, независимо от суммы оборота.

Подробнее о расчете порогового значения для регистрации плательщиком НСО, вступившего в силу с 1 января 2025 года, можно прочитать на сайте Налогово-таможенного департамента.

Что имеется в виду под случайными сделками компании? Случайной сделкой считается сделка, которая не связана с основной деятельностью налогоплательщика, то есть его ежедневным бизнесом.

Случайность нельзя оценивать только по частоте сделок, их сумме или доле. Как правило, сделка считается случайной, если компания инвестировала свободные средства, выдала кредит и т. п., но изначально была создана для другой деятельности.

Пример: сделака считается случайной, если ценные бумаги продает компания, которая изначально купила их с целью инвестирования, но при этом сделки с ценными бумагами не являются ее основной деятельностью.

Выдача кредита считается случайной сделкой, если предоставление кредитов не является основной деятельностью компании. Источник: Maksu- ja tolliamet

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