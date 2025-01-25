Налоговый департамент разослал предупреждения эстонским компаниям: у вас может быть обязанность по уплате налога
Вчера, 24 января, Налогово-таможенный департамент Эстонии разослал по электронной почте уведомление более чем 24 000 компаний, у которых, возможно, с 1 января могло возникнуть обязательство зарегистрироваться как плательщик налога с оборота.
С 1 января 2025 года зарегистрироваться в качестве плательщика НСО обязаны и те компании, у которых в порог оборота в 40 000 евро входят:
оборот от товаров и услуг, включая облагаемые по ставке 0%, за исключением продажи основного имущества;
оборот от сделок с недвижимостью, за исключением продажи основного имущества и случайных сделок;
оборот от страховых и финансовых услуг, за исключением случайных сделок.
Порог в 40 000 евро для регистрации плательщиком НСО включает только возникший в Эстонии оборот. Если общий оборот компании является освобожденным от НСО или облагается по нулевой и не включает внутрисоюзный оборот, то регистрация не требуется, независимо от суммы оборота.
Подробнее о расчете порогового значения для регистрации плательщиком НСО, вступившего в силу с 1 января 2025 года, можно прочитать на сайте Налогово-таможенного департамента.