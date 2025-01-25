За рубежом
25.01.2025, 16:16

ХАМАС отпустил еще четырех израильских заложниц. Израиль освободил 200 палестинских заключенных

 
Israel Palestinians
Israel Palestinians
ФОТО: Leo Correa | Scanpix, Leo Correa

В субботу, 25 января, представители ХАМАС передали Международному Комитету Красного Креста четырех израильских заложниц. За это Израиль освободил 200 палестинских заключенных, из которых более половины отбывали пожизненное заключение.

В результате договоренности были освобождены четыре женщины-военнослужащие: Карина Ариев (20 лет), Даниэла Гильбоа (20 лет), Наама Леви (20 лет) и Лири Альбаг (19 лет). Они были захвачены боевиками ХАМАС недалеко от Газы во время нападения 7 октября 2023 года.

Передача израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста состоялась на главной площади города Газа. По данным газеты The Times of Israel, на площади присутствовали десятки боевиков ХАМАС и группировки „Исламский джихад“, а также местные жители. Освобожденных женщин вывели на сцену, специально установленную для этой цели, в сопровождении вооруженных боевиков. Затем их посадили в автомобили МККК, которые доставили заложниц израильской стороне.

Родители обнимают освобожденную из плена 20-летнюю Наами Леви.

В ответ Израиль, как сообщают СМИ, освободил около 200 палестинских заключенных. Агентство Reuters отмечает, что 70 из них будут депортированы за пределы Газы и Западного берега реки Иордан. Остальные заключенные отправятся в Египет, Алжир, Катар и Турцию.

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
RusDelfi
Поделиться
Комментарии