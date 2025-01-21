МНЕНИЕ | Герри Коннов: Трамп ставит родную страну на первое место. Нашему правительству стоило бы взять пример

На самом деле, Трамп привлекал внимание еще задолго до этого. Его последние заявления, такие как „необходимость вернуть Панамский канал под контроль США“, „покупка или подчинение Гренландии, если нужно, с применением силы“, „приглашение Канаде стать 51-м штатом США“, „ультиматум ХАМАСу о возвращении заложников“ или даже переименование Мексиканского залива в Американский залив вызвали шквал комментариев в медиа. Все новостные агентства буквально „полыхали“ от потока информации и обсуждений. Хотя до официальной инаугурации эти заявления были лишь личными словами бизнесмена и бывшего президента, этого оказалось достаточно, чтобы вызвать ажиотаж. Трамп знает, как заставить медиа танцевать под его дудку. И не только медиа.