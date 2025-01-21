21.01.2025, 13:59
МНЕНИЕ | Герри Коннов: Трамп ставит родную страну на первое место. Нашему правительству стоило бы взять пример
Эстония ставит интересы ЕС выше собственных
Трамп отменил „зеленый поворот“, Эстония же губит собственную экономику во имя экологического фанатизма
США не перестанут поддерживать Украину и не отдадут ее Путину
Трамп заставит НАТО осознать, что у безопасности есть цена
ФОТО: Erakogu
Дональд Трамп говорит о благополучии всего американского континента, у нас же в Эстонии благополучие ЕС ставится выше интересов страны, уничтожая нашу экономику и благосостояние людей. Для Трампа на первом месте — своя страна, пишет предприниматель и политик Герри Коннов.
Вчера, 20 января, Дональд Трамп принес присягу в качестве 47-го президента США. Это событие широко освещалось по всему миру и стало главной темой новостей.
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