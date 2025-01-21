Мнение
21.01.2025, 13:59

МНЕНИЕ | Герри Коннов: Трамп ставит родную страну на первое место. Нашему правительству стоило бы взять пример

 
Эстония ставит интересы ЕС выше собственных

  • Трамп отменил „зеленый поворот“, Эстония же губит собственную экономику во имя экологического фанатизма

  • США не перестанут поддерживать Украину и не отдадут ее Путину

  • Трамп заставит НАТО осознать, что у безопасности есть цена

Герри Коннов
предприниматель, член правления партии Isamaa
Герри Коннов
Герри Коннов
ФОТО: Erakogu

Дональд Трамп говорит о благополучии всего американского континента, у нас же в Эстонии благополучие ЕС ставится выше интересов страны, уничтожая нашу экономику и благосостояние людей. Для Трампа на первом месте — своя страна, пишет предприниматель и политик Герри Коннов.

Вчера, 20 января, Дональд Трамп принес присягу в качестве 47-го президента США. Это событие широко освещалось по всему миру и стало главной темой новостей.

На самом деле, Трамп привлекал внимание еще задолго до этого. Его последние заявления, такие как „необходимость вернуть Панамский канал под контроль США“, „покупка или подчинение Гренландии, если нужно, с применением силы“, „приглашение Канаде стать 51-м штатом США“, „ультиматум ХАМАСу о возвращении заложников“ или даже переименование Мексиканского залива в Американский залив вызвали шквал комментариев в медиа. Все новостные агентства буквально „полыхали“ от потока информации и обсуждений. Хотя до официальной инаугурации эти заявления были лишь личными словами бизнесмена и бывшего президента, этого оказалось достаточно, чтобы вызвать ажиотаж. Трамп знает, как заставить медиа танцевать под его дудку. И не только медиа.

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