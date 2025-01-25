СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Тартуский университет“ сыграет с латвийским топ-клубом

ВЭФ в этом сезоне потерпел всего два поражения в 17 матчах. Последнее из них произошло в середине декабря, когда команда уступила на выезде „Лиепае“ со счётом 80:89. В октябре ВЭФ одержал трудную победу над тартуским университетом на своей домашней арене, выиграв 74:71.