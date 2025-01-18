Баскетбол
18.01.2025, 17:13

ФОТО и ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: Кейлаская баскетбольная школа одержала победу дерби

 
Смотрите матч в записи!
Keila Derbi 18.01
Keila Derbi 18.01
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

В субботу, 18 января, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet Кейлаская баскетбольная школа (КБШ) обыграла команду „Кейла Кулбет“ со счетом 84:79.

КБШ уверенно начала матч, быстро завладев преимуществом — уже через пять минут счет был 18:6, а спустя две минуты разрыв вырос до 14 очков (23:9). Первая четверть завершилась со счетом 27:18 в пользу команды Андреса Сыбра. Новичок КБШ Джавеон Кристофер Джонс выделился яркой игрой, набрав 9 очков (4 точных броска из 6).

Во второй четверти „Кейла Кулбет“ начала сокращать отставание. Благодаря точному дальнему броску Эрика Макке и результативному проходу Артема Ковалова разрыв сократился до трех очков (35:38). К перерыву преимущество КБШ сократилось до минимума — 43:42.

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