25.01.2025, 17:41
МНЕНИЕ | Почему в Беларуси идут безвыборы?
ФОТО: личный архив
То, что проводится в Беларуси 26 января 2025 года, выборами не является. Это не выборы, а заранее срежиссированный спектакль, целью которого является попытка диктатора перевернуть страницу и попытаться легитимировать себя – как внутри страны, так и на международном уровне.
В стране репрессии и тысячи политических заключенных. Аресты и пытки. Независимые журналисты в тюрьмах или за границей. Все альтернативные политические партии ликвидированы, закрыты и разгромлены тысячи НКО. В тюрьмах по сей день находятся независимые кандидаты предыдущих выборов – Виктор Бабарико, Николай Статкевич, Сергей Тихановский. Режим ведет войну против белорусского народа при поддержке и на средства Путина.
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