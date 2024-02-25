Лукашенко высказался по участию в выборах президента Беларуси

“Передайте им, что пойду!“ — сказал Лукашенко (цитата по БелТА).

В июле 2023 года он говорил, что „не задумывался“ о выборах и „не планировал“, будет ли принимать участие. „Только в плане рассуждений: а что будет после меня? Только в этом ключе. А так я абсолютно ничего не планировал“, — цитирует белорусского лидера РБК.

„Впереди еще год до президентских выборов. Многое может измениться. Естественно, я и все мы, общество, будем реагировать на то, какие изменения будут происходить в нашем обществе и в какой ситуации мы подойдем через год к голосованию“, - добавил в воскрсенье (25.02) Александр Лукашенко.

25 февраля в стране проходят парламентские выборы.

Предыдыщие президентские выборы в Беларуси прошли в 2020 году. По данным ЦИК республики, Лукашенко, который баллотировался на шестой срок, набрал 80,1% голосов. Его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, получила 10,1%. Оппозиция результаты выборов не признала и заявила о масштабных фальсификациях. После этого в стране начались массовые протестные акции, которые продолжались несколько месяцев.

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