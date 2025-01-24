Утром в пятницу в пожаре погиб пожилой мужчина

Информация о пожаре в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома поступила в Центр тревоги в 6.49.

К моменту прибытия спасателей на верхнем этаже горели две квартиры, пламя уже вырывалось из дома и частично охватило крышу. В задымленном доме пожарные нашли мертвым пожилого мужчину.

Другие жители смогли выбраться из дома, один из них была доставлен скорой помощью на осмотр в больницу.

Возгорание произошло в одной из квартир, где жилец уснул во время курения, и огонь перекинулся дальше на расположенную рядом квартиру.

В данный момент пожарные тушат пожар и занимаются поиском очагов огня как в квартирах, так и под крышей. В результате пожара все здание стало непригодным для проживания, и местное самоуправление помогает жильцам найти временную жилплощадь.

Спасатели обнаружили на шкафу в квартире погибшего датчик дыма, но батарея из него была вынута, из-за чего устройство не смогло спасти жизнь жильца. На происшествие отреагировали профессиональные спасатели из Килинги-Нымме, Абья и Вильянди, а также добровольные спасатели из Мыйзакюла.

Спасатели отмечают, что большинство пожаров в жилых помещениях начинаются именно из-за неосторожного курения. Спасатели напоминают жителям, что курение во внутренних помещениях чрезвычайно опасно. Для курения рекомендуется выйти во двор на безопасное расстояние от лестничной клетки и окон соседей. Убедитесь, что в вашем доме правильно установлен и работает датчик дыма, который рекомендуется проверять не реже одного раза в месяц, нажимая кнопку проверки.

Чтобы защитить себя, близких и окружающую среду, важно соблюдать правила пожарной безопасности.

Основные правила осторожного обращения с огнем:

Не оставляйте огонь без присмотра. Это касается костров, свечей, газовых плит и любых источников огня. Храните воспламеняющиеся предметы вдали от огня. Легковоспламеняющиеся жидкости, ткани и бумаги должны быть подальше от источников тепла. Держите спички и зажигалки вне доступа детей. Маленькие дети могут не осознавать опасность огня, поэтому важно объяснять им правила безопасности. Следите за состоянием электроприборов. Не используйте поврежденные розетки, шнуры или приборы. Отключайте устройства, когда они не используются. Не разжигайте костры в непредназначенных местах. Особенно в лесу или на природе: это может привести к масштабным пожарам. Убедитесь, что костер полностью потушен перед уходом. Пользуйтесь огнетушителем или водой в случае необходимости. Держите под рукой средства для тушения пожара, если вы работаете с открытым огнем. Будьте осторожны с сигаретами. Не бросайте окурки на землю, особенно в сухую погоду.