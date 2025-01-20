В волости Алутагузе в Ида-Вирумаа при пожаре в жилом доме погиб мужчина
В понедельник из сгоревшего дома в деревне Атсалама в волости Алутагузе было извлечено тело пожилого мужчины.
20 января в 14:28 с шоссе был замечен густой дым и горящий дом в деревне Атсалама, что находится в волости Алутагузе в Ида-Вирумаа. К моменту прибытия спасателей пламя охватило крышу двухэтажного деревянного дома. Спасатели потушили более крупное пламя и приступили к поиску людей в здании.
Погибший был найден на втором этаже.
В спасательных работах принимали участие профессиональные спасатели из Йыхви, Ийсаку и Кохтла-Ярве, а также спасатели-добровольцы из Мяэтагузе. Причина пожара все еще выясняется.
Спасатели напоминают, что работающий датчик дыма поможет обнаружить пожар на ранней стадии и обеспечить безопасную эвакуацию. Датчик дыма следует проверить, нажав на кнопку проверки на детекторе.
В этом году в пожарах погибли два человека.