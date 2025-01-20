ЧП и криминал
20.01.2025, 16:42

В волости Алутагузе в Ида-Вирумаа при пожаре в жилом доме погиб мужчина

 
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В понедельник из сгоревшего дома в деревне Атсалама в волости Алутагузе было извлечено тело пожилого мужчины.

20 января в 14:28 с шоссе был замечен густой дым и горящий дом в деревне Атсалама, что находится в волости Алутагузе в Ида-Вирумаа. К моменту прибытия спасателей пламя охватило крышу двухэтажного деревянного дома. Спасатели потушили более крупное пламя и приступили к поиску людей в здании.

Погибший был найден на втором этаже.

В спасательных работах принимали участие профессиональные спасатели из Йыхви, Ийсаку и Кохтла-Ярве, а также спасатели-добровольцы из Мяэтагузе. Причина пожара все еще выясняется.

Спасатели напоминают, что работающий датчик дыма поможет обнаружить пожар на ранней стадии и обеспечить безопасную эвакуацию. Датчик дыма следует проверить, нажав на кнопку проверки на детекторе.

В этом году в пожарах погибли два человека.

Чтобы защитить себя, близких и окружающую среду, важно соблюдать правила пожарной безопасности.

Основные правила осторожного обращения с огнем:

  1. Не оставляйте огонь без присмотра. Это касается костров, свечей, газовых плит и любых источников огня.

  2. Храните воспламеняющиеся предметы вдали от огня. Легковоспламеняющиеся жидкости, ткани и бумаги должны быть подальше от источников тепла.

  3. Держите спички и зажигалки вне доступа детей. Маленькие дети могут не осознавать опасность огня, поэтому важно объяснять им правила безопасности.

  4. Следите за состоянием электроприборов. Не используйте поврежденные розетки, шнуры или приборы. Отключайте устройства, когда они не используются.

  5. Не разжигайте костры в непредназначенных местах. Особенно в лесу или на природе: это может привести к масштабным пожарам. Убедитесь, что костер полностью потушен перед уходом.

  6. Пользуйтесь огнетушителем или водой в случае необходимости. Держите под рукой средства для тушения пожара, если вы работаете с открытым огнем.

  7. Будьте осторожны с сигаретами. Не бросайте окурки на землю, особенно в сухую погоду.

Если вы заметили пожар:

  • Сообщите по телефону экстренной службы.

  • Если пожар небольшой и безопасно для вас, попытайтесь потушить его подручными средствами.

  • Покиньте зону опасности и предупредите других.

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