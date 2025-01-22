ФОТО | Задымилась баня спортклуба MyFitness: людей эвакуировали, одну женщину доставили в больницу
В Тарту в среду вечером в спортклубе MyFitness, расположенном в районе Аннелинна, стала дымиться баня.
В Центр тревоги сообщение о возможном пожаре в женской раздевалке спортклуба, находящегося в Тарту на улице Калда, поступило в 19.25. Спасатели прибыли на место за четыре минуты и попросили посетителей покинуть здание.
„Пожарные вошли в помещения в специальных защитной экипировке. Открытого огня обнаружено не было, только дым. Люди были эвакуированы в теплый зал находящегося рядом магазина Selver, а спасатели приступили к вскрытию конструкций“, - сообщил порталу Delfi дежурный пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.
По словам представителя Спасательного департамента, очаг задымления был ликвидирован, и затем началось проветривание помещений.
Медики скорой помощи осмотрели одну женщину, надышавшуюся дымом, и на всякий случай отвезли ее в больницу.
Чтобы защитить себя, близких и окружающую среду, важно соблюдать правила пожарной безопасности.
Основные правила осторожного обращения с огнем:
Не оставляйте огонь без присмотра. Это касается костров, свечей, газовых плит и любых источников огня.
Храните воспламеняющиеся предметы вдали от огня. Легковоспламеняющиеся жидкости, ткани и бумаги должны быть подальше от источников тепла.
Держите спички и зажигалки вне доступа детей. Маленькие дети могут не осознавать опасность огня, поэтому важно объяснять им правила безопасности.
Следите за состоянием электроприборов. Не используйте поврежденные розетки, шнуры или приборы. Отключайте устройства, когда они не используются.
Не разжигайте костры в непредназначенных местах. Особенно в лесу или на природе: это может привести к масштабным пожарам. Убедитесь, что костер полностью потушен перед уходом.
Пользуйтесь огнетушителем или водой в случае необходимости. Держите под рукой средства для тушения пожара, если вы работаете с открытым огнем.
Будьте осторожны с сигаретами. Не бросайте окурки на землю, особенно в сухую погоду.
Если вы заметили пожар:
Сообщите по телефону экстренной службы.
Если пожар небольшой и безопасно для вас, попытайтесь потушить его подручными средствами.
Покиньте зону опасности и предупредите других.